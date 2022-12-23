Пятница, 23 Декабря 2022 11:53

АрмИнфо. Губернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министра.

Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 23 декабря в первом чтении внесло поправки в пакет законодательных инициатив, среди которых - законы <О местном управлении>, <О структуре и деятельности правительства>, О регулировании управленческих правоотношений>.

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертеряна, в настоящее время главы областных администраций не обладают правом выносить на обсуждения вопросы региональной политики. С принятием пакета у них появится такая возможность. Правда, как отметил заместитель министра, с инициативами губернаторы смогут выступать после согласования вопроса с министерством территориального управления и инфраструктур, органа, который разрабатывает и реализует политику правительства в сфере местного управления. Целью принятия проектов является повышение эффективности деятельности губернаторов и аппаратов губернаторов, создание более гибкого и оперативного механизма их подотчетности.

В частности, предусматривается, что орган, разрабатывающий и реализующий политику правительства, в целях повышения эффективности деятельности областных администраций координирует текущую деятельность губернаторов, а также их работу с другими органами системы государственного управления, обсуждает и согласовывает программы, предусмотренные за счет государственного бюджета Республики Армения и других средств в целях обеспечения пропорционального развития территорий. Кроме того, министерство осуществляет правовой контроль за решениями, принятыми главами регионов, и при необходимости вносит премьер-министру представления об их отмене. Ведомство также будет контролировать деятельность аппарата губернатора, заслушивать отчеты о его деятельности и знакомиться с результатами проверки этой деятельности.