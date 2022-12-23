Arminfo.info




 Пятница, 23 Декабря 2022 11:53
Марианна Мкртчян

Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

АрмИнфо.Текущая ситуация в регионе, блокада Лачинского коридора со стороны азербайджанцев, миссия Евросоюза в Армении, в том числе актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС обсуждались в ходе телефонного разговора главы МИД АР Джейхуна Байрамова с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозепом Боррелем.

Как передает азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД АР, Байрамов отметил, что причиной протестов азербайджанцев, проводящих "мирную демонстрацию на Лачинской дороге, являются незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых и экологические проблемы, а также злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей".

Затем, он цинично соврав заверил, что дорога не закрыта и в течение дня по дороге на регулярной основе беспрепятственно проезжает ряд транспортных средств, связанных с поставками товаров для пользования местными жителями или оказанием необходимых медицинских услуг. Меж тем, во всемирной паутине множество роликов, на которых явно видно, что зачастую даже миротворцы, которые должны были быть гарантами беспрепятственного функционирования этой дороги не могут по ней проехать, из-за действий азербайджанских спецслужб в гражданском.

В свою очередь Боррель заявил, что нынешняя напряженность в регионе вызывает беспокойство. Подчеркнута важность приверженности текущей мирной повестке дня между двумя странами.

На сайте ЕС ничего об этом разговоре не сообщается.  Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.  Дорога остается закрытой по сей час.  Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.  Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.  Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.  На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Граждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрацииГраждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрации
Замминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГЗамминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ
Эксперт: Кротким покорством Эксперт: Кротким покорством "миролюбия и якобы демократичности" ничего не добьешься
Оппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничествоОппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничество
Ереван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией АзербайджанаЕреван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией Азербайджана
Губернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министраГубернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министра
Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридореБайрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
В Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом ГаджиевымВ Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым
Конгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридораКонгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридора
Вражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в ГегаркуникеВражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в Гегаркунике
В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФВ зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ
Вопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – ПашинянВопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – Пашинян
Дунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядкеДунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядке
Гнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественныГнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны
Е.Киракосян: ЕСПЧ  фактически удовлетворил просьбу АрменииЕ.Киракосян: ЕСПЧ  фактически удовлетворил просьбу Армении
Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из российского гражданстваПутин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства
Опрос: Лишь 52% респондентов в Армении положительно относятся к РоссииОпрос: Лишь 52% респондентов в Армении положительно относятся к России
В Армении лишь 28 % респондентов впервые слушали о программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества c РоссиейВ Армении лишь 28 % респондентов впервые слушали о программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества c Россией
В МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с АзербайджаномВ МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с Азербайджаном
Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против АзербайджанаМэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против Азербайджана
Макрон: Архитектура региональной безопасности должна включать не только гарантии для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, и БелоруссииМакрон: Архитектура региональной безопасности должна включать не только гарантии для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, и Белоруссии
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Армении объявят призыв и демобилизацию офицерского состава запасаВ Армении объявят призыв и демобилизацию офицерского состава запаса
Захарова: Блокада Лачинского коридора должна быть прекращенаЗахарова: Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена
Кремль: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствияКремль: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия
Первому президенту Армении проведено стентированиеПервому президенту Армении проведено стентирование
Захарова ответила ПашинянуЗахарова ответила Пашиняну
В Армении с 2023 года вырастут пособия по уходу за ребенком до 2-х летВ Армении с 2023 года вырастут пособия по уходу за ребенком до 2-х лет
Парламент Арцаха призвал ООН разоблачить азербайджанскую провокацию на дороге Горис-СтепанакертПарламент Арцаха призвал ООН разоблачить азербайджанскую провокацию на дороге Горис-Степанакерт
Левон Аронян: Пока весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в блокадеЛевон Аронян: Пока весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в блокаде
Армянские организации Запада США выступили с совместным заявлением в связи с блокадой АрцахаАрмянские организации Запада США выступили с совместным заявлением в связи с блокадой Арцаха
МККК выразил готовность оказывать содействие в разрешении гуманитарных вопросов в Нагорном КарабахеМККК выразил готовность оказывать содействие в разрешении гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
Армения рассказала на ОЧЭС о блокаде АрцахаАрмения рассказала на ОЧЭС о блокаде Арцаха
Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержаниемЕреван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержанием
Если Азербайджан не выполнит решение ЕСПЧ, к нему необходимо применить санкции - Артак БегларянЕсли Азербайджан не выполнит решение ЕСПЧ, к нему необходимо применить санкции - Артак Бегларян
Пашинян обвинил РМК в невыполнении обязательствПашинян обвинил РМК в невыполнении обязательств
Российский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине январяРоссийский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января
Правозащитник: Ключ к спасению Арцаха находится в АрменииПравозащитник: Ключ к спасению Арцаха находится в Армении
Григор  Элизбарян  назначен военным прокурором АрменииГригор  Элизбарян  назначен военным прокурором Армении
ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить передвижение по Лачинскому коридору лиц, нуждающихся в медицинской помощи в АрменииЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить передвижение по Лачинскому коридору лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении
Стали известны  имена лучших спортсменов Армении 2022 годаСтали известны  имена лучших спортсменов Армении 2022 года
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
МИД Арцаха: предпосылки для прочного и продолжительного мира возможны только при применении санкций к АзербайджануМИД Арцаха: предпосылки для прочного и продолжительного мира возможны только при применении санкций к Азербайджану
Шойгу: в 2023 году российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в Нагорном КарабахеШойгу: в 2023 году российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе
В Ереване построят новый автовокзал - программа утверждена на заседании Инвестиционного комитетаВ Ереване построят новый автовокзал - программа утверждена на заседании Инвестиционного комитета
В Арцахе ждут последствий жесткой критики в адрес Азербайджана, прозвучавшей накануне в СБ ООНВ Арцахе ждут последствий жесткой критики в адрес Азербайджана, прозвучавшей накануне в СБ ООН
Затулин: так называемые <экологи> из Азербайджана провоцируют наших миротворцевЗатулин: так называемые <экологи> из Азербайджана провоцируют наших миротворцев
ЕСПЧ удовлетворил ходатайство Армении о применении к Азербайджану промежуточных мерЕСПЧ удовлетворил ходатайство Армении о применении к Азербайджану промежуточных мер
Посол Германии в Армении: Закрытие Лачинского коридора недопустимоПосол Германии в Армении: Закрытие Лачинского коридора недопустимо
В Минобороны Армении встретились с военными атташе зарубежных государствВ Минобороны Армении встретились с военными атташе зарубежных государств
Вице-спикер: Азербайджан, а не Россия, незаконно заблокировал Лачинский коридорВице-спикер: Азербайджан, а не Россия, незаконно заблокировал Лачинский коридор
Спикер НС РА: Я негативно оцениваю выступление представителя России в СБ ООНСпикер НС РА: Я негативно оцениваю выступление представителя России в СБ ООН
Министр здравоохранения Армении и глава офиса МККК в Ереване обсудили гуманитарную ситуацию в АрцахеМинистр здравоохранения Армении и глава офиса МККК в Ереване обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
Посол Ирана о закрытии Лачинского коридора: <Лучший вариант решения проблемы - это за столом переговоров>Посол Ирана о закрытии Лачинского коридора: <Лучший вариант решения проблемы - это за столом переговоров>
Глава МИД Канады и представители АРФД обсудили гуманитарную ситуацию в АрцахеГлава МИД Канады и представители АРФД обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
НАН РА призвала международное сообщество отреагировать на гуманитарный кризис в АрцахеНАН РА призвала международное сообщество отреагировать на гуманитарный кризис в Арцахе
Постпред Армении: Взаимодействие международного сообщества с Азербайджаном не должно осуществляться за счёт физической безопасности народа Народного КарабахаПостпред Армении: Взаимодействие международного сообщества с Азербайджаном не должно осуществляться за счёт физической безопасности народа Народного Карабаха
Пашинян: <Высоко ценю преданную работу Службы национальной безопасности>Пашинян: <Высоко ценю преданную работу Службы национальной безопасности>
Армянский народ разделяет с дружественной Францией ценности демократии, фундаментальных свобод и цивилизации: Пашинян поздравил МакронаАрмянский народ разделяет с дружественной Францией ценности демократии, фундаментальных свобод и цивилизации: Пашинян поздравил Макрона
Омбудсмен: Армения на своем опыте знает, к чему приводит дефицит объективного освещения реалийОмбудсмен: Армения на своем опыте знает, к чему приводит дефицит объективного освещения реалий
Читать больше



Эксперты
Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значитЭкс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизацииВирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматическиВазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
Армине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторонАрмине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторон
Читать больше
Комментируемые
Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТОМнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТО
Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политологПереговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
Фонд Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана
Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллегеГлава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге
Экс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения АрцахаЭкс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения Арцаха
6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный фестиваль имени Арама Хачатуряна6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный фестиваль имени Арама Хачатуряна
Посол России: Не может быть устойчивого мира, без справедливого урегулирования конфликтаПосол России: Не может быть устойчивого мира, без справедливого урегулирования конфликта
Оппозиционер: Парламенты Франции и Арцаха выступают с заявлениями, а НС Армении отказывается обсуждать аналогичный документОппозиционер: Парламенты Франции и Арцаха выступают с заявлениями, а НС Армении отказывается обсуждать аналогичный документ
Лавров: Алма-Атинская декларация предполагает Нагорный Карабах в составе АзербайджанаЛавров: Алма-Атинская декларация предполагает Нагорный Карабах в составе Азербайджана
Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана
Рубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоровРубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров
Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутатУголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКОАриф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО