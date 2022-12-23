Пятница, 23 Декабря 2022 11:53

АрмИнфо.Текущая ситуация в регионе, блокада Лачинского коридора со стороны азербайджанцев, миссия Евросоюза в Армении, в том числе актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ЕС обсуждались в ходе телефонного разговора главы МИД АР Джейхуна Байрамова с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозепом Боррелем.

Как передает азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД АР, Байрамов отметил, что причиной протестов азербайджанцев, проводящих "мирную демонстрацию на Лачинской дороге, являются незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых и экологические проблемы, а также злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей".

Затем, он цинично соврав заверил, что дорога не закрыта и в течение дня по дороге на регулярной основе беспрепятственно проезжает ряд транспортных средств, связанных с поставками товаров для пользования местными жителями или оказанием необходимых медицинских услуг. Меж тем, во всемирной паутине множество роликов, на которых явно видно, что зачастую даже миротворцы, которые должны были быть гарантами беспрепятственного функционирования этой дороги не могут по ней проехать, из-за действий азербайджанских спецслужб в гражданском.

В свою очередь Боррель заявил, что нынешняя напряженность в регионе вызывает беспокойство. Подчеркнута важность приверженности текущей мирной повестке дня между двумя странами.

На сайте ЕС ничего об этом разговоре не сообщается. Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.