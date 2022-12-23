Пятница, 23 Декабря 2022 11:51

АрмИнфо. Конгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора и вызванным этим гуманитарным кризисом. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Испании.

Отметим, что ранее группа дружбы с Арменией в Сенате Аргентины приняла заявление, в котором осуждает блокирование Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора и выражает обеспокоенность возможной гуманитарной катастрофой в Нагорном Карабахе.

"Призываем Азербайджан немедленно открыть дорогу и разрешить свободное передвижение по коридору в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Блокада Лачинского коридора не только ограничивает право жителей Арцаха на свободное передвижение, но и ставит под угрозу продовольственное снабжение. Все это может привести к серьезному гуманитарному кризису", - говорится в заявлении.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.