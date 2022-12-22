Четверг, 22 Декабря 2022 20:08

АрмИнфо. Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны, потому что территория, которая заблокировна, и из-за чего наши граждане лишены возможности свободно передвигаться, находится под контролем россйиских миротворцев. Подобное мнение 22 декабря в ходе брифинга у здания правительства выразил министр территориального управления и инфроастурктур Армении Гнел Саносян.

Он подчеркнул, что никто не доволен сложившейся ситуацией. <Мы осуждаем и определенные шаги предпринимаем, и думаем, что эти шаги и международное давление поспобствовало тому, что в Нагорном Карабахе восстановлено газоснабжение>, - сказал он, заметив, что по другим вопросам также проводится работа, в том числе со стороны МИД Армении.

Министр также заверил, что государство находится на связи с гражданами Арцаха, которые не могут вернуться из-за блокады домой, оказывая им необходимую помощь, в том числе финансовую.

Говоря об альтернативной дороге, связывающей Армению с Арцахом, Саносян пообещал, что до конца года будут завершены основные земельные работы, а до мая 2023 года дорога будет готова к эксплуатации.

Отметим, что сегодня, в ходе заседания правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г, Лачинский коридор, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

<Де-факто получается, что обязательство, зафиксированное Трехсторонним заявлением по контролю Лачинского коридора не выполняется в том числе российским миротворческим контингентом. Конечно, это является результатом незаконных действий Азербайджана, но ситуация от этого не меняется, поскольку именно в этом заключается ключевое значение РМК - не допустить подобные противозаконные действия и, в частности, держать под контролем Лачинский коридор>, - сказал Никол Пашинян.

Напомним, что сегодня уже 11-ый день как 120 тысячное население Арцаха находится в блокаде. Группа причисляющих себя азербайджанских <экологических активистов> заблокировала дорогу Горис-Степанакерт, требуя допуска к разрабатываемым в Арцахе месторождениям. Накануне ЕСПЧ обязал Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, а также безопасного передвижения лиц, оставшихся на дороге без крыши над головой.