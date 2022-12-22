Четверг, 22 Декабря 2022 20:08

АрмИнфо. В своем обращении в Европейский суд по правам человека по вопросу о Лачинском коридоре, армянская сторона ставила упор на состоянии здоровья людей, а также на лиц, оказавшихся разделенными по разную сторону блокады. Об этом

22 декабря на пресс- конференции заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

По его словам, мандат ЕСПЧ не безграничен, и дела в нем рассматриваются в зависимости от срочности проблемы, особенно, если речь идет о нарушениях международных конвенций, связанных с правом на жизнь и жестоким бесчеловечным обращением. При наличии связи обращения истцов с указанными двумя обстоятельствами суд приступает к обсуждениям в срочном порядке. Киракосян отметил, что армянская сторона обратилась в ЕСПЧ еще 15 декабря, после чего в ежедневном режиме предоставляла новую информацию, которая касалась ситуации в Лачинском коридоре. ЕСПЧ вчера уведомил о принятом решении. В первую очередь суд сослался на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому Азербайджан взял на себя обязательство гарантировать безопасный проезд людей и грузов по Лачинскому коридору. В заключительной части решения суда отмечается необходимость обеспечения передвижения тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении по Лачинскому коридору, а также обеспечить безопасное передвижение лиц, оставшихся без крова или нуждающихся в средствах к существованию. По этому поводу Азербайджан должен уведомить суд о предпринятых им мерах. <Суд также сделал важное наблюдение, отдал приоритет представленной нами жалобе>, - сказал Киракосян.

По его словам, суд фактически удовлетворил просьбу Армении. <Наши ожидания от суда были не очень высокими, потому что мы знаем, что суд имеет четкие рамки для применения таких мер с правовой точки зрения. Обычно ЕСПЧ избегает вступать в столь сложные конфликтные дела.

Если ситуация не разрешится, мы продолжим представлять дополнительные аргументы, доказательства, чтобы суметь обеспечить дальнейший ход>, - заявил он.

Егише Киракосян сообщил также, что направлено письмо Азербайджану с требованием представить аргументы. <Мы получили ответ Азербайджана как через Международный суд юстиции, так и через ЕСПЧ. В этих ответах они пытаются снять с себя ответственность, пытаясь представить все таким образом, будто речь идет об <экоактивистах>, что абсурдно>, - подчеркнул Киракосян.