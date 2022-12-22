Четверг, 22 Декабря 2022 20:03

АрмИнфо. В Армении лишь 28 % респондентов впервые слушали о программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества Россией в области трудоустройства. И 76% опрошенных приветствуют подобную помощь.

Об этом свидетельствует опрос проведенный ВЦИОМ по теме "Общественное мнение населения стран региона СНГ о российской гуманитарной помощи и вкладе в содействие международному развитию".

Речь в частности идет о помощь в трудоустройстве (поиске работы) граждан в России, подготовка к работе в России.

Больше всего о российских гуманитарных проектах информированы в Таджикистане - 68% респондентов, еще 88% приветствуют такую деятельность. На втором месте Узбекистан 58% и 70 % соответственно. На третьей строчке Кыргызстан - 47% и 66% соответственно. В Южной Осетии, Беларуси и Молдове информировано по 26% респондентов. Приветствуют такие инициативы 87%, 64% и 62% соответственно. В Абхазии информированы 17 %, приветствуют инициативы - 87%. В Азербайджане 13% и 77% соответственно, в Казахстане 11% и 51% соответственно.

На уточнение, обращаетесь ли Вы хотя бы иногда к русскоязычным информационным источникам (телевидение, радио, другие средства массовой информации на русском языке) в Армении положительно ответили 38% опрошенных, 27% - негативно, а 34 констатировали, что время от времени. Больше всего читают российские источники в Южной Осетии, Абхазии, Казахстане и Беларуси.

Опрос подготовлен по итогам исследования по теме "Общественное мнение населения стран региона СНГ о российской гуманитарной помощи и вкладе в содействие международному развитию".

Целью Исследования является изучение (выявление) общественного мнения среди зарубежной аудитории 10-ти стран региона СНГ о вкладе Российской Федерации в содействие международному развитию (гуманитарное сотрудничество) и предоставление гуманитарной помощи странам-реципиентам региона СНГ, в т.ч. определение уровня осведомленности (знания) населения указанных стран о российских проектах и программах в сфере содействия международному развитию и гуманитарной помощи, оказанной (оказываемой) Россией этим государствам, а также восприятия (одобрения/неодобрения) действий России по оказанию разного рода гуманитарной помощи в исследуемых странах (в т.ч. в сравнении с аналогичной помощью, получаемой от других стран).

Задачи исследования - изучение уровня знаний об оказываемой Россией гуманитарной помощи в стране и восприятия действий России по оказанию разного рода гуманитарной помощи в стране.

Объектом исследования являются взрослые (от 18 лет и старше) граждане государств - участников СНГ (а также Абхазии и Южной Осетии), постоянно проживающие на территории государства, гражданами которого они являются. В объект исследования включаются следующие десять стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия.

Предмет исследования - это общественное мнение взрослых (от 18 лет и старше) граждан государств - участников СНГ о российских проектах и программах в сфере содействия международному развитию. Предмет в обязательном порядке включает показатели, указанные в Методике расчета показателей Комплексной государственной программы РФ "Содействие международному развитию".

Опросы по заданному опросному листу (анкете) проводились в исследуемых странах в периоды - с 23 августа по 14 сентября 2022 года (1 волна) и с 20 октября по 14 ноября 2022 года (2 волна).

Для обеспечения репрезентативности опроса взрослого населения (от 18 лет и старше) в каждой стране формировалась выборочная совокупность респондентов, соответствующая структуре населения страны по результатам последней переписи населения. Опросы в разных странах были выполнены в формате формализованного интервью (анкета) в двух вариантах: в методике формализованного интервью face-to-face по месту жительства, в методике телефонного интервью (CATI).