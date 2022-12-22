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 Четверг, 22 Декабря 2022 20:02
Марианна Мкртчян

В МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с Азербайджаном

В МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с Азербайджаном

АрмИнфо.Официальный Ереван рассказал о причинах отказа от московской встречи с азербайджанской стороной.

Так, согласно сообщению МИД РА, пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян в ответ на вопрос верны ли сообщения о том, что в рамках переговоров по мирному договору, 23 декабря в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, которая не состоится, подтвердил, что Ереван изъявил готовность участвовать  в ней около 2 недель назад, еще до незаконного блокирования  АР Лачинского коридора.

"Очевидно, что приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является решение вопросов по возобновлению беспрепятственной работы Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, и, исходя из этого, армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу.

В то же время сообщаем, что в знак конструктивности армянской стороны в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, вне зависимости от обстоятельств встречи, Азербайджану были переданы новые предложения армянской стороны по документу о нормализации отношений", - подчеркнул Унанян.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.  Дорога остается закрытой по сей час.  Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.  Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.  На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

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