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 Четверг, 22 Декабря 2022 19:56
Марианна Мкртчян

Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против Азербайджана

Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против Азербайджана

АрмИнфо.Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя опубликовали в газете "Либерасьон" совместную статью с просьбой ввести санкции против Азербайджана в связи с блокировкой последним Лачинского коридора.

Посольство Армении во Франции привело перевод статьи под  заголовком:

НЕОБХОДИМА ПОЛИТИКА НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНА.

"Населенная в основном армянами Республика Арцах, стала жертвой блокады, организованной Бакинским режимом, который постепенно душит НКР. Мэры Парижа, Лиона и Марселя рассчитывают на четкие действия Франции и Евросоюза в поддержку Арцаха, которые будут предприняты в короткие сроки", - отмечается в статье.

В этом ключе обращается внимание, что воинственная политика Азербайджана в отношении Республики Арцах обрела новую силу 12 декабря, когда единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была заблокирована при координации официального Баку.

"Кроме того, до минувшей пятницы Азербайджан также перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, тем самым свидетельствуя о своем желании задушить эту маленькую осажденную республику Южного Кавказа. Однако, консолидация западных правительств, и в особенности позиция французского правительства, побудили Баку возобновить поставки газа и таким образом, к счастью, избежать ухудшения ситуации в преддверии холодной зимы.

Ситуация, однако, остается неприемлемой, и Франция не может терпеть постоянную угрозу 120 тысячам армян, проживающих в Нагорно-Карабахской Республике (часть территории которой оккупирована Азербайджаном). Франция не может оставить их на произвол диктатора Ильхама Алиева, который вот уже два десятилетия поощряет политику ненависти к армянам", - подчеркивается в статье.

Напомнив о том, что французский Сенат и Национальное собрание недавно призвали французское правительство принять структурные меры, главы муниципалитетов призвали президента Франции официально встретиться с избранными представителями Республики Арцах.

"Параллельно с этим мы призываем к безоговорочному осуждению Бакинского режима, заявившего устами своего министра иностранных дел о том, что Азербайджан больше не будет вести переговоры по нагорно-карабахскому вопросу в нарушение собственных международных обязательств, особенно в рамках заявления от 9 ноября 2020 года.

Мы также просим инициировать европейскую политику санкций против Азербайджана, подобную той, которая была принята против России, начав, например, с замораживания активов азербайджанских лидеров и олигархов, находящихся в нашей стране.  И поскольку этот режим больше не желает вести переговоры, мы просим Францию занять прозрачную позицию в отношении Нагорного Карабаха, особенно в плане децентрализованного сотрудничества. С тем, чтобы наши регионы, департаменты и города по примеру Парижа, Лиона, Марселя или другие органы местного самоуправления, могли мобилизовать человеческие, финансовые и материальные ресурсы, протянув руку помощи Арцаху для восстановления многочисленных инфраструктур, разрушенных последовательными конфликтами", - говорится в статье.

Также звучит призыв к Франции принять участие в возобновлении работы Степанакертского аэропорта. "Этот воздушный мост уменьшит последствия блокады и облегчит жизнь тысячам мирных жителей, единственным грехом которых является желание жить на своей земле.

Твердо убежденные в том, что французская дипломатия должна сыграть большую роль.  Мы призываем президента Франции и министра иностранных дел продолжить усилия, объединяя их с нашими партнерами, для установления прочного мира в регионе и, в соответствии с международного права, чтобы обеспечить применение права наций на самоопределение.

Наконец, мы просим нашу страну и Европейский союз проявить большую дальновидность при заключении соглашений о сотрудничестве и торговле с Азербайджаном. Больше всего нас беспокоит инициатива Урсулы Ван дер Ляйен получать газ из Баку, вернее из России через Баку. Настораживает, что финансирование конфликта против Республики Арцах не осуждается и не встречает сильного противодействия со стороны наших руководителей, чтобы не получилось так, что мирные жертвы вооруженных конфликтов, в данном случае армяне, в других местах украинцы или йеменцы, приносятся в жертву на алтарь реальной политики", - говорится в статье. 

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