Четверг, 22 Декабря 2022 19:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 11/2, 13, 15 и частный дом 11/4 на улице Рубинянца, жилые дома 90, 92 и частный дом на улице П.Севака, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда, частные дома 18-45 на улице Кохбаци, абоненты-жильцы жилого дома 29 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Аветисяна, ясли-детский сад N 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Айнтап;

10:00-16:00 частично села Айгаван, Авшар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично села Бердик, Далар;

11:00-16:00 частично улица Мравян в городе Арташат;

13:00-14:00 частично село Хачпар;

14:00-15:00 частично улицы 1-4, частично улицы Анрапетутяна, Ереванян в городе Масис;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 26 Комисарнери, Атарбекяна, Авагяна, Арсеняна, Таманцинери, Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Мясникяна, Момика, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна, Баграмяна, Андраника, Микояна в городе Ехегнадзор; села Гнишик, Арпи, Мозров; частично село Агаракадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-14:00 частично село Кечут;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 12-17 в 8-ом квартале, школа N6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-14։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания ''Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Докадо”, “Арцив”, “Амур Авагян”, садоводческие компании “Птгни-2”, “Кимиагорц”, ООО “Саранист”, “А.Авагян”, “Ай Навт”, “Оазис”, “Агар”, “Клеопатра”, “Этеард Брабион”, ‘Амелия”, “Г.Овсепян”, П/К “Гегард”, ООО “Онира Клаб”, “Птгни-Арцив-2”, “А.Авагян”, коньячный комбинат, кладбище;

11:00-16:00 квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично микрорайоны 2, 6, 7, 8, частично квартал ‘Эллар” в городе Абовян; частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; село Ариндж, частично село Котайк;

13:00-14:00 села Гегашен и Зовк;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванди, частные дома квартала “Айгегорцакан”, школа N133 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Акналич, Тароник, Араташен;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Арартян, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниела Варужана, Теряна, Севака, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна, Маштоца, Шираза, Нар-Доса, Камо, Армена Базояна, Артака Барсегяна, Гетап в городе Веди; села Суренаван, Урцадзор, Даштакар, Шагап; ООО “Манана грейн” села Суренаван; Армаши лчер в селе Армаш; ООО “Арарат Кат”, ЧП ‘Хостегян Вачик”, “Седрак Саргсян”, собственник “Карен Хостегян”, воинская часть, абоненты (не являющиеся жильцами) “Салакит”, ‘Неолита”, ‘Стоу”, ЗАО “Пасеп интернейшнл”, ООО “АТГ Стоун” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Арарат;

10:00-16:00 села Аревабуйр, Джраовит; частично села Нор Кюрин, Мармарашен;

11:00-15:00 частично село Норашен;

11:00-16:00 частично улицы Мравян, Абовян, Арама Хачатряна в городе Арташат;

в Котайкской области:

10։00-11։30 жилые дома 11 на 5-ой улице, 33 на 30-ой улице, ясли-детский сад “Грашк”, филиал “Ардшинбанка”, хлебной цех “Так Лаваш”, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

12։00-13։30 жилые дома 33, 34 в 3-ем квартале, 16 на 9-ой улице 5-ого квартала Чаренцавана, жилые дома 14 на 1-ой улице 7-ого квартала, гос. колледж Чаренцавана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11:00-16:00 квартал “Багреванд” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично 2, 6, 7, 8 микрорайоны, частично квартал ‘Эллар”, частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; село Ариндж, частично село Котайк.