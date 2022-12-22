Четверг, 22 Декабря 2022 15:24

АрмИнфо. Блокада Бердзорского (Лачинского) коридора должна быть прекращена. Об этом 22 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать гуманитарный кризис в Арцахе из-за блокады Азербайджаном единственной дороги, связывающей республику с внешним миром.

Она напомнила, что Москва неоднократно повторяла эту свою позицию. "Необходимо также урегулировать разногласия по вопросу о разработке рудных месторождений региона. Минобороны России и командование российского миротворческого контингента продолжают работать над деэскалацией обстановки и благодаря их усилиям с 16 декабря возобновлена подача газа, восстановлено движение гуманитарного автотранспорта, включая машины скорой помощи. И мы рассчитываем на разрешение ситуации в ближайшее время", - сказала она.

Вместе с тем она призвала стороны строго придерживаться взятых на себя обязательств, в соответствии с известными заявлениями лидеров Армении, России и Азербайджана. "Они предусматривают связь Нагорного Карабаха с Арменией через Лачинский коридор, находящийся под контролем российского миротворческого контингента", - резюмировала она.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.