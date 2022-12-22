Четверг, 22 Декабря 2022 15:21

АрмИнфо. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна о невыполнении миротворцами обязательств.

"Российский миротворческий контингент действует исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами", - подчеркнул Песков, передает РИА Новости. Он заверил, что российские власти обсудят эту тему с армянскими коллегами и союзниками.

Сегодня, премьер Армении на заседании Кабмина касаясь блокады Арцаха, в частности заявил: "Де-факто получается, что обязательство, зафиксированное Трехсторонним заявлением по контролю Лачинского коридора не выполняется, в том числе российским миротворческим контингентом. Конечно, это является результатом незаконных действий Азербайджана, но ситуация от этого не меняется, поскольку именно в этом заключается ключевое значение РМК - не допустить подобные противозаконные действия и, в частности, держать под контролем Лачинский коридор".

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.