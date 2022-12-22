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АрмИнфо. Первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну проведено стентирование, которое прошло успешно. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента РА Арман Мусинян.
<После планового медицинского осмотра Левон Тер-Петросян выписан из кардиологической клиники <Бест Лайф>, - отметил Мусинян.
|Гнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны
|Е.Киракосян: ЕСПЧ фактически удовлетворил просьбу Армении
|Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства
|Опрос: Лишь 52% респондентов в Армении положительно относятся к России
|В Армении лишь 28 % респондентов впервые слушали о программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества c Россией
|В МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с Азербайджаном
|Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против Азербайджана
|Макрон: Архитектура региональной безопасности должна включать не только гарантии для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, и Белоруссии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении объявят призыв и демобилизацию офицерского состава запаса
|Захарова: Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена
|Кремль: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия
|Первому президенту Армении проведено стентирование
|Захарова ответила Пашиняну
|В Армении с 2023 года вырастут пособия по уходу за ребенком до 2-х лет
|Парламент Арцаха призвал ООН разоблачить азербайджанскую провокацию на дороге Горис-Степанакерт
|Левон Аронян: Пока весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в блокаде
|Армянские организации Запада США выступили с совместным заявлением в связи с блокадой Арцаха
|МККК выразил готовность оказывать содействие в разрешении гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Армения рассказала на ОЧЭС о блокаде Арцаха
|Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержанием
|Если Азербайджан не выполнит решение ЕСПЧ, к нему необходимо применить санкции - Артак Бегларян
|Пашинян обвинил РМК в невыполнении обязательств
|Российский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января
|Правозащитник: Ключ к спасению Арцаха находится в Армении
|Григор Элизбарян назначен военным прокурором Армении
|ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить передвижение по Лачинскому коридору лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении
|Стали известны имена лучших спортсменов Армении 2022 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД Арцаха: предпосылки для прочного и продолжительного мира возможны только при применении санкций к Азербайджану
|Шойгу: в 2023 году российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе
|В Ереване построят новый автовокзал - программа утверждена на заседании Инвестиционного комитета
|В Арцахе ждут последствий жесткой критики в адрес Азербайджана, прозвучавшей накануне в СБ ООН
|Затулин: так называемые <экологи> из Азербайджана провоцируют наших миротворцев
|ЕСПЧ удовлетворил ходатайство Армении о применении к Азербайджану промежуточных мер
|Посол Германии в Армении: Закрытие Лачинского коридора недопустимо
|В Минобороны Армении встретились с военными атташе зарубежных государств
|Вице-спикер: Азербайджан, а не Россия, незаконно заблокировал Лачинский коридор
|Спикер НС РА: Я негативно оцениваю выступление представителя России в СБ ООН
|Министр здравоохранения Армении и глава офиса МККК в Ереване обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|Посол Ирана о закрытии Лачинского коридора: <Лучший вариант решения проблемы - это за столом переговоров>
|Глава МИД Канады и представители АРФД обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
|НАН РА призвала международное сообщество отреагировать на гуманитарный кризис в Арцахе
|Постпред Армении: Взаимодействие международного сообщества с Азербайджаном не должно осуществляться за счёт физической безопасности народа Народного Карабаха
|Пашинян: <Высоко ценю преданную работу Службы национальной безопасности>
|Армянский народ разделяет с дружественной Францией ценности демократии, фундаментальных свобод и цивилизации: Пашинян поздравил Макрона
|Омбудсмен: Армения на своем опыте знает, к чему приводит дефицит объективного освещения реалий
|Под видом фруктов и овощей в Армению ввозилась одежда из Турции - СК
|Сержа Саргсяна и его дочерей вызвали в Антикоррупционный суд
|Сенат Уругвая принял резолюцию в поддержку Арцаха, осудив действия Азербайджана
|Преобладающее большинство стран ООН призвали Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией
|Ваан Унанян: Лачинский коридор - гуманитарная дорога для Нагорного Карабаха
|В Ереване стартовало шествие деятелей культуры в поддержку Арцаха
|Сивков ответил азербайджанцам: Ваша армия будет разбита в короткие сроки, если армия России будет вынуждена вступить с ней в противостояние
|Совместный доклад Омбудсменов Армении и Арцаха о ситуации в Арцахе направлен 20 международным организациям, имеющим мандат правозащитников
|МИД Арцаха: политика Азербайджана является вызовом всему цивилизованному миру
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Британский лев рычит на Арцах
|Армения имеет право предъявлять требования к российским миротворцам - депутат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
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