Четверг, 22 Декабря 2022 15:16

АрмИнфо. В Армении с 2023 года вырастет размер пособий по уходу за ребенком до 2-х лет. Об этом заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян 22 декабря на заседании правительства.

Согласно сегодняшенму решению правительства, с 1 января 2023 года пособие для матерей в связи с уходом за ребенком, родившимся до 1 января 2023 года, вырастет с 28 600 до 31 600 драмов. Столько же будут получать неработающие матери в селах.

Для работающих в селах матерей пособие составит до 63 200 драмов, вместо действующих 57 200 драмов. Если же они решат выйти на работу, им сохранится пособие в 63 200 драмов.

С 1 января 2023 года пособие для матерей, живущих в городах, в связи с уходом за ребенком, родившимся после 1 января 2023 года составит 37 500 драмов, неработающие получат 31 600 драмов (вместо действующих 28

600). Если мать, получающая пособие, решит вернуться на работу, ей будет сохраняться пособие в 31 600 драмов.

Для работающих в селах матерей пособие вырастет до 69 100 драмов, вместо нынешних 57 200 драмов. При возвращении на работу, им сохранится пособие в 63 200 драмов.

На эти цели из госбюджета Армении будет выделено 20,3 млрд драмов.