Четверг, 22 Декабря 2022 15:14

АрмИнфо. Высший законодательный орган Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) выражает признательность заинтересованным в проблеме странам, международным организациям, Совету Безопасности ООН, ЕСПЧ за реагирование на гуманитарно-кризисную ситуацию, создавшуюся в Нагорно-Карабахской Республике (Арцах) из-за осады Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Национального Собрания Республики Арцах относительно международной реакции на блокаду Республики Арцах Азербайджаном.

"Национальное Собрание Республики Арцах обращается с призывом к ООН разоблачить провокации властей Азербайджана под фиктивным предлогом защиты окружающей среды и применить необходимые международные инструменты, в частности направить в Республику Арцах и прилегающие к ней группы мониторинга области в рамках Программы по окружающей среде (ЮНЕП), чтобы узнать о региональных экологических проблемах и представить соответствующие выводы.

Мы рассчитываем разрешить создавшуюся в регионе кризисную ситуацию действенными шагами", - говорится в заявлении НС Арцаха.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.