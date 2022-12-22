Четверг, 22 Декабря 2022 15:12

АрмИнфо. Пока весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в блокаде. Об этом на своей странице в Фейсбук написал шахматист Левон Аронян.

Он подчеркнул, что люди в Нагорном Карабахе сталкиваются с экзистенциальной угрозой со стороны Азербайджана, который различными незаконными методами перекрывают единственную дорогу, соединяющую Степанакерт с Арменией.

Напомнив, что Армения понесла сокрушительные потери в ходе 44- дневной войны 2020 года, гроссмейстер обратил внимание, что в подписанном после войны трехстороннем заявлении между Арменией, Азербайджаном и Россией уточняется, что данная дорога останется открытой и будет обслуживать все страны региона.

<Прямо сейчас над российскими миротворческими силами издеваются азербайджанские <активисты -экологии>, которые перекрыли дорогу под ложными предлогами. Пока разные организации осуждают эти провокационные действия азербайджанских чиновников, время идёт, дети не могут вернуться домой, больницы испытывают трудности с поставками, а дефицит продовольствия неизбежен>, - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня уже 11-ый день как 120 тысячное население Арцаха находится в блокаде. Группа причисляющих себя азербайджанских <экологических активистов> заблокировала дорогу Горис-Степанакерт, требуя допуска к разрабатываемым в Арцахе месторождениям. Накануне ЕСПЧ обязал Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, а также безопасного передвижения лиц, оставшихся на дороге без крыши над головой.