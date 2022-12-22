Четверг, 22 Декабря 2022 15:10

АрмИнфо. Армянские организации Запада США выступили с совместным заявлением в связи с блокадой Арцаха.

Как сообщает АРФД, в заявлении констатируется, что 120-тысячное население Арцаха вторую неделю находится под полной блокадой, Азербайджаном.

В заявлении обращается внимание, что лишенные продовольствия, медикаментов и права на свободное передвижение армяне Арцаха переживают серьезную гуманитарную катастрофу.

"С сожалением констатируем, что усилия российских миротворцев не дали желаемых результатов в пресечении провокаций и антиармянских действий азербайджанской стороны. Международное сообщество не должно оставаться равнодушным или довольствоваться простыми призывами к осуждению, которые будут проигнорированы Баку", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем, они выразили убеждение, что ввиду сложившейся ситуации Россия, Европейские структуры и Соединенные Штаты Америки обязаны оказать помощь мирному населению, проживающему и работающему в Нагорном Карабахе.

"Странам, уделяющим приоритетное внимание защите прав человека, следует предпринять практические шаги по оказанию различных видов гуманитарной помощи людям, страдающим от зимних погодных условий. Армянская община Лос-Анджелеса решительно осуждает геноцидную политику по деарменизации, проводимую Азербайджаном.

Требуем от Белого дома принять практические меры, в том числе установить гуманитарный воздушный мост и доставить в Степанакертский аэропорт большое количество продуктов питания, медикаментов, больничных принадлежностей и других необходимых товаров для обеспечения физического существования арцахских армян на их исторической родине", - говорится в заявлении, поступившем в АрмИнфо.

"Мы призовем членов Палаты представителей и Сената присоединиться к волне осуждения, ввести санкции против Азербайджана и ввести в действие Поправку № 907, запрещающую все виды военной помощи этой стране. Эти последние события, включая прекращение поставок, еще раз доказывают, что Нагорный Карабах не может стать частью Азербайджана. Международное сообщество должно подтвердить эту реальность, признав право арцахских армян на свободное самоопределение", - резюмируется в заявлении.

Под заявлением подписались чуть менее двух десятков организаций.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.