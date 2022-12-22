Четверг, 22 Декабря 2022 12:19

АрмИнфо. Под председательством вице-премьера и министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску состоялось онлайн-заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в котором принял участие замминистр иностранных дел РА Ваге Геворкян.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, высоко оценивая усилия молдавского председательства по продвижению экономического сотрудничества в непростой для региона период, Ваге Геворкян в контексте 30-летия ОЧЭС подчеркнул необходимость повышения эффективности структуры и пересмотра ключевого документа "Экономической повестке ОЧЭС", по которой РА представила свои предложения. Он также коснулся деятельности Армении в последний период в рамках организации и предпринятых мер.

В своем выступлении Ваге Геворгян проинформировал о двузначном экономическом росте, зафиксированном в РА в начале этого года, значительном увеличении объема внешней торговли, что также касается и двусторонней торговли со странами региона СНГ.

Коснувшись агрессии Азербайджана против народа Арцаха и Армении и продолжающейся оккупации суверенных территорий Республики Армения, заместитель министра иностранных дел отметил, что они серьезно угрожают перспективам мира и стабильности в регионе. В этом контексте он указал на продолжающуюся блокаду Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, что с одной стороны открыто нарушает ключевые положения трехсторонней декларации от 9 ноября, а с другой стороны вызывает гуманитарный кризис в Арцахе.

По итогам заседания ОЧЭС принял постановления и решения, а также утвердили кандидатуру Армении Рабочей группы по туризму Национальной туристической организации для координации на период 2025-2026 годов. В итоге председательство в Совете национальной безопасности перешло к Сербии.