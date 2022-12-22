Четверг, 22 Декабря 2022 12:18

АрмИнфо. Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержанием, заявил премьер- министр Никол Пашинян 22 декабря на заседании кабмина.

Пашинян отметил, что Баку продолжает беспочвенно обвинять Армению в невыполнении своих обязанностей. <Республика Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору и мы готовы подписать договор с данным содержанием. Надеюсь на положительную реакцию Азербайджана>, - сказал он

Несколько месяцев назад, напомнил премьер, армянская сторона передала азербайджанской также предложения в связи с работой комиссии по делимитации и безопасности на границе. По сей день нет ответа на них, отметил Пашинян.

Помимо этого, Ереваном были переданы Баку предложения по разблокированию региональных коммуникаций и готов немедленно решить вопрос.

<Еще несколько месяцев назад Армения передала Азербайджану предложения о гарантировании безопасности на границе, но до сих по не получила ответа. Эти предложения включали в себя и решение вопроса оккупированных территорий Армении. Наша позиция продолжает оставаться прежней: Азербайджан должен прекратить оккупацию суверенных территорий Армении и вывести войска>, - указал он.

Как заверил Никол Пашинян, вопреки всем сложностям, РА продолжает двигаться по пути достижения всеобъемлющего и долгосрочного мира.