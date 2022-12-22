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АрмИнфо. Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержанием, заявил премьер- министр Никол Пашинян 22 декабря на заседании кабмина.
Пашинян отметил, что Баку продолжает беспочвенно обвинять Армению в невыполнении своих обязанностей. <Республика Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору и мы готовы подписать договор с данным содержанием. Надеюсь на положительную реакцию Азербайджана>, - сказал он
Несколько месяцев назад, напомнил премьер, армянская сторона передала азербайджанской также предложения в связи с работой комиссии по делимитации и безопасности на границе. По сей день нет ответа на них, отметил Пашинян.
Помимо этого, Ереваном были переданы Баку предложения по разблокированию региональных коммуникаций и готов немедленно решить вопрос.
<Еще несколько месяцев назад Армения передала Азербайджану предложения о гарантировании безопасности на границе, но до сих по не получила ответа. Эти предложения включали в себя и решение вопроса оккупированных территорий Армении. Наша позиция продолжает оставаться прежней: Азербайджан должен прекратить оккупацию суверенных территорий Армении и вывести войска>, - указал он.
Как заверил Никол Пашинян, вопреки всем сложностям, РА продолжает двигаться по пути достижения всеобъемлющего и долгосрочного мира.
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|Вице-спикер: Азербайджан, а не Россия, незаконно заблокировал Лачинский коридор
|Спикер НС РА: Я негативно оцениваю выступление представителя России в СБ ООН
|Министр здравоохранения Армении и глава офиса МККК в Ереване обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
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|Глава МИД Канады и представители АРФД обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе
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|Постпред Армении: Взаимодействие международного сообщества с Азербайджаном не должно осуществляться за счёт физической безопасности народа Народного Карабаха
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|Под видом фруктов и овощей в Армению ввозилась одежда из Турции - СК
|Сержа Саргсяна и его дочерей вызвали в Антикоррупционный суд
|Сенат Уругвая принял резолюцию в поддержку Арцаха, осудив действия Азербайджана
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|Ваан Унанян: Лачинский коридор - гуманитарная дорога для Нагорного Карабаха
|В Ереване стартовало шествие деятелей культуры в поддержку Арцаха
|Сивков ответил азербайджанцам: Ваша армия будет разбита в короткие сроки, если армия России будет вынуждена вступить с ней в противостояние
|Совместный доклад Омбудсменов Армении и Арцаха о ситуации в Арцахе направлен 20 международным организациям, имеющим мандат правозащитников
|МИД Арцаха: политика Азербайджана является вызовом всему цивилизованному миру
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Британский лев рычит на Арцах
|Армения имеет право предъявлять требования к российским миротворцам - депутат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Иране надеются на разрешении ситуации в Бердзорском коридоре в кратчайшие сроки и мирным путем
|Анаит Аванесян о ситуации в Арцахе: Ряд пациентов в критическом состоянии не могут получить жизненно необходимую медицинскую помощь
|Бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в незаконной легализации 15 земельных участков
|GeoProMining Gold – спонсор сотрудничества между Ереванским музыкальным колледжем и Специализированной школой искусств Арарат
|Секретарь СБ: армянский народ своим трудом вкладывает значительные средства в безопасность Арцаха
|Аудиовизуальные медиа, названия которых ассоциируются с азартными играми, должны будут сменить названия
|Армения присоединится к очередному этапу программы ЕС <Креативная Европа>
|Постпред Армении при ОБСЕ призвал международное сообщество обуздать Азербайджан
|В Армении будет создана Служба внешней разведки
|Ситуация вокруг Бердзорского коридора находится вне зоны ответственности ОДКБ - Станислав Зась
|Азербайджан пытается осуществить в Арцахе этнические чистки - секретарь СБ Армении
|Армяне Брюсселя потребовали от Евросоюза ввести санкции в отношении собственности властей Азербайджана
|Армения приняла участие в конференции Совета управления фонда <Евримаж>
|Движение по Давиташенскому мосту частично восстановлено
|Австралийский депутат: Азербайджан должен быть призван к ответу за блокаду Арцаха
|Кризис в Арцахе, вызванный блокадой со стороны Азербайджана, продолжается - госминистр
|Армянский депутат обратилась к российской стороне в связи с гуманитарной чрезвычайной ситуацией в Арцахе
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