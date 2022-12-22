Четверг, 22 Декабря 2022 12:17

АрмИнфо.Если Азербайджан срочно не выполнит решение Европейского суда по правам человека, к нему необходимо применить санкции. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян.

<Важное решение ЕСПЧ, указывающее Азербайджану принять все меры для обеспечения безопасного проезда через Лачинский коридор в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года>, - написал советник.

Он добавил, что если Азербайджан не выполнит данного решения, к нему в виде наказания необходимо применить санкции.

Напомним, что сегодня уже 11-ый день как 120 тысячное население Арцаха находится в блокаде. Группа причисляющих себя азербайджанских <экологических активистов> заблокировала дорогу Горис-Степанакерт, требуя допуска к разрабатываемым в Арцахе месторождениям. Накануне ЕСПЧ обязал Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, а также безопасного передвижения лиц, оставшихся на дороге без крыши над головой.