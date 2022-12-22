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 Четверг, 22 Декабря 2022 10:17

Российский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января

Российский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января

АрмИнфо.Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, член фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ" Михаил Делягин предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января.

Так, российский депутат реагируя на визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в частности, написал: "Вывоз Зеленского в США на американском военном самолёте - наглая кража английской собственности. Байден лично скажет Зеле: "у тебя теперь мой конвой".

И да, это способ одновременно поднять его статус - и не дать выступить перед новым Конгрессом (нынешний уходит и уже ничего не решает).

Ответ Англии будет прост: запалить войну в Закавказье после середины января, формально - для реализации общего плана Запада по удушению России кольцом военных конфликтов".

Заметим, что с 12 декабря ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта мягко говоря не благоприятная. Так, группа азербайджанцев именуемых семя экологами, на самом же деле это представители спецслужб АР и НПО связанных с семьей президента Алиева, заблокировали единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. 12-ый день 120 тысяч арцахцев находятся в тотальной блокаде. В Республике на исходе продукты питания и медикаменты. Добавим также, что группа собравшихся всячески провоцирует российских миротворцев, ответственных за коридор, на столкновение. 

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