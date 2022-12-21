Среда, 21 Декабря 2022 23:38

АрмИнфо. Ключ к спасению Арцаха находится в Армении. Подобного мнения придерживается председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян.

Так, правозащитник, касаясь гуманитарной катастрофы, складывающейся вокруг Нагорного Карабаха, признался, что много времени воздерживался от критики, акций протеста, проводимых перед Евросоюзом, ООН и различными посольствами.

Ишханян также сообщил, что сам также посещал группу граждан, проводящих акцию протеста у офиса ООН, и выразил им солидарность.

"Но я больше не могу этого выносить. Давайте, наконец поймем, так называемое международное сообщество движет своими материальными, геополитическими интересами и плевало на страдания наших арцахских соотечественников. У нас было много примеров в эти дни. Восхищение Евросоюза альянсом Азербайджан-Грузия- Румыния-Венгрия, продолжается военная помощь США Азербайджану и т.д. Ключ к спасению Арцаха находится в Армении. Спасти Арцах можно, только прогнав антинациональное правительство", - заявил правозащитник.

По мнению Аветикяна, в эти дни у представителей так называемой правящей силы "Гражданский договор" не должно было быть покоя ни днем, ни ночью, и они должны были бы уже мечтать об отставке.

Он считает, что "прогнав ГД и его лидера, армянское общество само бы воодушевилось, у международного сообщество сформировалось уважение к нам, а враг стал бы остерегаться и разблокировал дорогу". ": А то министров меняет, проводит заседания и вкушает жизнь", - резюмировал правозащитник.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.