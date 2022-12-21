Среда, 21 Декабря 2022 23:22

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека 21 декабря рассмотрел ходатайство правительства РА о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана.

Согласно сообщению офиса представителя Армении по международным правовым вопросам, учитывая, что на данный момент вопрос контроля

Азербайджана над Лачинским коридором является спорным, а также, учитывая обязательства, взятые Азербайджаном в рамках 6 пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, о гарантиях безопасности движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", ЕСПЧ решил обязать Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору тяжелобольных лиц, нуждающихся в медпомощи в Армении, а также безопасного передвижения лиц, оставшихся на дороге без крыши над головой или нуждающихся в средствах к существованию.

Одновременно Европейский суд решил дать первоочередность представленной Арменией жалобе номер 4. Армения в этом году 15, 16, 20 и 21 декабря подавала ходатайства о принятии обеспечительных мер в отношении Азербайджана для устранения нарушений прав гражданского населения в связи с перекрытие дороги, проходящей через Лачинский коридор.