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 Среда, 21 Декабря 2022 19:31
Александр Аванесов

Стали известны  имена лучших спортсменов Армении 2022 года

Стали известны  имена лучших спортсменов Армении 2022 года

АрмИнфо. Стали известны имена лучших спортсменов Армении 2022 года. Министерство

образования, науки, культуры и спорта РА 21 декабря подвело итоги совместного голосования среди 15 спортивных журналистов, главных

тренеров сборных и представителей спортивных федераций. В десятку лучших спортсменов  вошли:

Артур Алексанян (борьба, чемпион мира)

Малхас Амоян  (борьба, чемпион Европы, 3 место на чемпионате мира)

Ованес Бачков (бокс, чемпион Европы)

Самвел Гаспарян  (тяжелая атлетика, 3 место ЧМ, вице-чемпион Европы)

Артур Давтян  (гимнаст, чемпион мира, вице-чемпион Европы)

Вараздат Лалаян (тяжелая атлетика, 3 место чемпионата мира, вице-чемпион Европы)

Арсен Арутюнян (борьба, 3 место на ЧМ, чемпион Европы)

Ани Овсепян (боксер, чемпионка Европы)

Арутюн Мердинян (спортивная гимнастика, 3 место чемпионата мира, чемпион  Европы)

Лилит Мкртчян (стрелок, чемпионка Европы, 3 место на чемпионате мира)

По итогам конкурса каждый спортсмен, вошедший в первую десятку, получит по 5 млн драм

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