Среда, 21 Декабря 2022 19:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, жилой дом 4 на улице Хачик Даштенци;

в Араратской области:

11:00-15:00 частично село Верин Арташат;

11:00-16:00 частично улица Мясникяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улица Аршавира Меликяна в городе Вайк;

10:30-14:00 частично квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 1-6, 11, 12, 25 в 4-ом квартале, ясли-детский сад, офис облуживания ‘Чаренцаван” Комитета Кадастра РА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։00-16։00 станции компаний ‘Телеком Армения”, “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Арзакан; село Анкаван, жилые дома Анкавана, станция компании ‘Юком”, санаторий “Анкавани Хоторджур”, дома отдыха ‘Кармир овит”, “Элеонора”, ОАО “Анкавани анкаин джрери горцаран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал “Шираз”, частично улицы Ширака, Чаренца, Нар-Доса, Арапня, школа N2, улицы Теряна, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, хАнджяна, Абовяна, Саят-Новы, Закаряна, кварталы “Калер”, “Болор охер”, “Арай”, кооп. “Еранос”, “Карагорц”, “Ж.Месропян”, ЧП “А.Арутюнян”, собственники “П.Закарян”, “А.Тадевосян”, “К.Хачатрян”, “Алик Месропян”, “А.Ованнисян”, улица Гая, частично улица Комитаса, улицы Раффи и Исаакяна;

11:00-15:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственники ‘Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартросян”, ООО ‘ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, ‘Транс Газ”, ‘Каре Дар’, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроци”, “Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, ООО “Кар Анк”, садоводческая компания ‘Арагил”;

11։00-17։00 частично 2, 3, 6, 7, 8 микрорайоны, частично квартал ‘Эллар” в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра, кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; села Ариндж, Котайк, Катнахбюр; частично село Эллар;

в Гегаркуникской области:

10։00-10:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Негус.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 11/2, 13, 15 и частный дом 11/4 на улице Рубинянца, жилые дома 90, 92 и частный дом на улице П.Севака, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда, частные дома 18-45 на улице Кохбаци, абоненты-жильцы жилого дома 29 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Аветисяна, ясли-детский сад N 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Айнтап;

10:00-16:00 частично села Айгаван, Авшар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично села Бердик, Далар;

11:00-16:00 частично улица Мравян в городе Арташат;

13:00-14:00 частично село Хачпар;

14:00-15:00 частично улицы 1-4, частично улицы Анрапетутяна, Ереванян в городе Масис;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 26 Комисарнери, Атарбекяна, Авагяна, Арсеняна, Таманцинери, Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Мясникяна, Момика, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна, Баграмяна, Андраника, Микояна в городе Ехегнадзор; села Гнишик, Арпи, Мозров; частично село Агаракадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-14:00 частично село Кечут;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 12-17 в 8-ом квартале, школа N6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-14։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания ''Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Докадо”, “Арцив”, “Амур Авагян”, садоводческие компании “Птгни-2”, “Кимиагорц”, ООО “Саранист”, “А.Авагян”, “Ай Навт”, “Оазис”, “Агар”, “Клеопатра”, “Этеард Брабион”, ‘Амелия”, “Г.Овсепян”, П/К “Гегард”, ООО “Онира Клаб”, “Птгни-Арцив-2”, “А.Авагян”, коньячный комбинат, кладбище;

11:00-16:00 квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично микрорайоны 2, 6, 7, 8, частично квартал ‘Эллар” в городе Абовян; частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; село Ариндж, частично село Котайк;

13:00-14:00 села Гегашен и Зовк;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).