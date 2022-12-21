Среда, 21 Декабря 2022 19:28

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Арцах приветствует обсуждение 20 декабря вопроса блокирования Арцаха Азербайджаном на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН.

<Тот факт, что ключевой орган столь влиятельной международной организации созвал по данному вопросу чрезвычайное заседание, уже свидетельствует о серьезной озабоченности международного сообщества сложившейся ситуацией, а также вероломной политикой Азербайджана. Осуждение и критика международным сообществом политики этой страны нашли свое отражение в выступлениях представителей государств-членов Совета Безопасности ООН>, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики. В документе отмечается, что народ Арцаха сталкивается с гуманитарной катастрофой, что не может и не должно быть проигнорировано. <Надеемся, что международное сообщество предпримет также конкретные шаги для разблокирования Арцаха. Стабилизировать ситуацию в регионе и создать предпосылки для прочного и продолжительного мира возможно только, применив соответствующие санкции к Азербайджану>, - подчеркивается в заявлении МИД Арцаха. -