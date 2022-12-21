Среда, 21 Декабря 2022 19:26

АрмИнфо.Выполнение специальной военной операции будет продолжено в 2023 году до полного

выполнения задач, также свои задачи продолжат выполнять российские войска и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Приоритетные задачи на 2023 год: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал он.