Среда, 21 Декабря 2022 19:24

АрмИнфо. Инвестиционный комитет утвердил программу по реконструкции 26 автовокзальных комплексов ЗАО <Армянский автовокзал> и строительству нового автовокзала в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Общая стоимость программы оценивается в 5.8 млрд. драмов. В результате ожидается, что посредством частного управления удастся повысить качество предоставляемых в автовокзалах услуг.

Помимо этого Инвестиционный комитет утвердил программу <Создание системы прогнозирования и раннего оповещения об опасных гидрометеорологических явлениях> стоимостью в 3.7 млрд. драмов. В рамках программы удастся с большой точностью прогнозировать проливные дожди, град, ураганный ветер, грозы и др.

Утверждена была также программа по модернизации Республиканской научно-медицинской библиотеки, общей стоимостью в 589 млн. драмов. В

рамках программы планируется ремонт административного здания библиотеки, приобретение необходимой техники и программного обеспечения.