Среда, 21 Декабря 2022 19:24

АрмИнфо.Тот факт, что вопрос Арцаха обсуждался в Совете Безопасности ООН, важен сам по себе. Об этом на своем телеграм - канале написал министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян.

<Мы видели, что многие страны отреагировали очень жестко, призвав Азербайджан прекратить осаду и блокаду, что для нас важно. Теперь ждем последствий. Что, применять санкции будут только тогда, когда народ Арцаха погибнет от голода? Если так, то санкции после этого нам не понадобятся>, - написал министр.