Среда, 21 Декабря 2022 19:23

АрмИнфо.. Происходящее сегодня в зоне Лачинского коридора является следствием войны 2020 года. Об этом в программе <Время покажет> заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, нынешнее правительство Армении, по сути, оставило Карабах на произвол судьбы и с трудом находит способы, каким образом

можно купировать действия Азербайджана, который в настоящее время торопится реализовать свое преимущество и добиться результата. Его в этом поддерживает Турция. <Азербайджан выдвинул свои требования. Они касаются не только мирного договора. Они касаются того, что внутреннее дело Азербайджана - все, что касается Нагорного Карабаха. Да, вообще Нагорного Карабаха нет. Как будто его не существовало>, - указал депутат.

Что касается населения, то, как заметил Затулин, 120 тысяч человек остаются в Нагорном Карабахе. <Это их родная земля. Что бы ни говорили по этому поводу. Они зависят от дороги жизни, которая называется Лачинский коридор. Под фальшивым предлогом - якобы беспокойство об экологии из-за рудников - перекрыли эту дорогу так называемые "экологи". Причем они в шубах ходят. Настоящие экологи в шубах не ходят вообще-то. Они как бы играют роль. Они провоцируют наших миротворцев, потому что миротворцы обязаны: во-первых, не допускать возобновления военных действий, они и не допускают, это их задача; во-вторых, они обязаны обеспечивать беспрепятственное сообщение. Это сегодня проблема, потому что перекрыта дорога. Вслед за требованием доступа к экологии, пошли требования досмотра, выставления постов и всего остального>, - отметил Затулин.

<Мы очень трудно ведем диалог сегодня с Азербайджаном и Арменией. Но проблема остается проблемой>, - указал он, напомнив, что Азербайджан подобные действия предпринимает не в первый раз уже, а в сентябре Азербайджан в результате военных действий на территории Армении в течение недели продвинулся вглубь территории РА. <Баку пытается дожать>, - добавил Затулин.