Среда, 21 Декабря 2022 19:22

АрмИнфо. Только что Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Армении

о применении к Азербайджану промежуточных обеспечительных мер. Об этом говорится в сообщении представителя Армении по международно-правовым вопросам.

Подробности решения ЕСПЧ будут представлены позже, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Армения обратилась в ЕСПЧ и проинформировала о блокаде Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Армянская сторона потребовала применить обеспечительные меры в отношении Азербайджана и обязать его разблокировать Лачинский коридор.