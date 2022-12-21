Среда, 21 Декабря 2022 19:18

АрмИнфо. Закрытие Лачинского коридора недопустимо. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Армении Виктор Рихтер в ходе встречи с министром здравоохранения Армении Анаит Аванесян. В этом ключе он подчеркнул, что необходимо, как можно быстрее разрешить гуманитарный кризис.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, Аванесян представила Послу ситуацию, связанную с угрозой здравоохранительного кризиса а Арцахе в результате блокады Лачинского коридора, единственной дороги, связывающей Армению с Арцахом. В этой связи она придала важность должному реагированию на сложившуюся ситуацию в Арцахе со стороны стран ЕС, чтобы предотвратить возможную катастрофу.

Посол выразил беспокойство в связи с ситуацией , отметив, что правительство Германии и Защитник прав человека выступили с заявлениями, осуждающими происходящее.

Согласно источнику, в ходе встречи собеседники обсудили возможности расширенного сотрудничества между странами в сфере онкологии, внедрения системы медицинского страхования, обеспечения связи между больницами, а также реформы в сфере первичной медико-санитарной помощи. Вместе с тем стороны затронули вопросы, связанные с помощью, оказываемой Армении со стороны Германии во время пандемии коронавируса.