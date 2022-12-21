Среда, 21 Декабря 2022 15:30

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян положительно оценивает состоявшиеся накануне обсуждения по ситуации в Лачинском коридоре, которые прошли в Совете безопасности ООН.

<Оцениваю положительно. Я считаю, что это была очень успешная сессия, ведь представители всех стран отметили, что незаконное блокирование Лачинского коридора должно прекратиться, и призвали Азербайджан придерживаться пункта заявления от 9 ноября, согласно которому Лачинский коридор должен обеспечивать бесперебойную связь с Арменией и Арцахом", - сказал Рубинян в беседе с журналистами.

Говоря о выступлении представителя Азербайджана, в котором он утверждал, что Баку не закрывал Лачинский коридор, Рубинян ответил, что представитель Азербайджана имел в виду Россию. <Это азербайджанский ложный пропагандистский тезис, который они используют на различных платформах. В данном конкретном случае он сказал это в Совбезе ООН, наверное, поэтому прямо не указал, что виновата Россия. На других платформах об этом открыто говорят, но это, конечно, неправда. Именно Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор>, - отметил вице-спикер.

По словам Рубиняна, международное давление на Азербайджан должно быть максимально усилено. <Из вчерашнего заседания стало очевидно, что это давление действительно возросло и усиливается. Нагорный Карабах и нагорно-карабахская проблема вновь становятся темами для международной дискуссии, что стало результатом незаконных шагов Азербайджана. Вы видели, что представители всех стран использовали название Нагорный Карабах вопреки утверждениям Азербайджана>, - добавил Рубинян.