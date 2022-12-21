Среда, 21 Декабря 2022 15:13

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян негативно воспринял выступление представителя России в Совете Безопасности ООН, на котором обсуждалась проблема блокирования Азербайджаном дороги, ведущей в Арцах.

В беседе журналистами 21 декабря спикер отметил, что Россия, будучи союзником Армении, могла бы сделать гораздо более адресное заявление, как это сделали страны, вообще не имеющие тесных связей с Арменией. <Я думаю, что Россия либо не может, либо не хочет, либо одновременно и не может, и не хочет этого делать. В любом случае, я не удивлен этой позицией. Последние события показали, что Россия может выступить с подобной оценкой", - сказал Симонян.

По словам председателя НС, возможно это связано с тем, что Лачинский коридор находится в зоне ответственности российских миротворцев. <Судя по всему, они хотят снизить напряженность в данной зоне, которая является их зоной ответственности >, - сказал Ален Симонян.

Он также отметил, что в любом случае Лачинский коридор должен быть открыт, поскольку в противном случае это приведет к гуманитарной катастрофе. <По моим наблюдениям, Азербайджан своими действиями сам себя завел в тупик, поскольку не ожидал подобной реакции со стороны международной общественности. Мы же продолжим всеми средствами, которые не вовлекут страну в какие-либо другие процессы, работать в данном направлении>, - сказал глава законодательного органа республики. Отвечая на вопрос о том, о каких именно процессах идет речь, спикер указал на политические процессы. <О войне я говорить не хочу, риск возобновления которой с 9 ноября 2020 года нисколько не уменьшился. Но в любом случае необходимо быть готовыми к возможным провокациям>, - подчеркнул глава НС РА.

Напомним, что на заседании СБ ООН заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева отметила, что в Москве обеспокоены информацией о блокировании Бердзорского (Лачинского) коридора, вызванным разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений региона. <Настроены на то, чтобы продолжать оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в целях реализации договоренностей в тех формах и объеме, которые приемлемы для обеих сторон. Исходим из того, что все спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико­дипломатическими средствами, а в части, касающейся пограничных вопросов, - в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России", - подчеркнула российский дипломат.