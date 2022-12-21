Среда, 21 Декабря 2022 15:04

АрмИнфо. Министр здравоохранения Анаит Аванесян обсудила сегодня с главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Тьерри Рибо возможности предотвращения опасности кризиса здравоохранения в Арцахе из-за блокировки движения в Лачинском коридоре Азербайджаном с 12 декабря 2022 года по настоящее время.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, Аванесян констатировала, что один пациент был переведен из Арцаха в Ереван при поддержке МККК, но на данный момент все еще существует необходимость в немедленной транспортировке нескольких пациентов в крайне тяжелом состоянии.

В ходе встречи обсуждались возможности перевозки пациентов из Арцаха, доставки лекарств и детского питания в сотрудничестве с МККК.

Тьерри Рибо отметил, что МККК имеет офис в Степанакерте, через который продолжает осуществлять гуманитарную миссию и готов оказать посредничество в организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Аванесян также подчеркнула важность оказания специализированной психологической поддержки населению Арцаха.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.