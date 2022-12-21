Среда, 21 Декабря 2022 15:03

АрмИнфо.В центре внимания Ирана всегда была территориальная целостность и уважение к международно признанным границам.

Об этом на просьбу журналистов представить позицию ИРИ в связи с блокадой Арцаха заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури на полях конференции, посвященной теме <Многовековые историко-культурные связи как залог неразрывной армяно-иранской дружбы>.

В этой связи дипломат подчеркнул, что Иран всегда представлял свою позицию касаемо событий в кавказском регионе, которая всегда была конкретной.

<Много раз подчеркивалась важность и ставился акцент на гуманитарных вопросах>, - сказал он, заметив, что в контексте ситуации с закрытием Лачинского коридора иранская сторона неоднократно поднимала вопрос, связанный с гуманитарной ситуацией. Иранский дипломат заявил, что в регионе в ходе каждого шага в приоритете должны быть именно гуманитарные вопросы.

Посол Зохури подчеркнул, что лучший вариант решения любой проблемы всегда можно найти за столом переговоров. В этом случае, по его словам, внимание обращается на гуманитарные вопросы, а вопрос здоровья граждан занимает важное место. <Надеемся, что ситуация как можно скорее разрешится и все пойдет в нормальном русле>, - заключил он.

Напомним, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт- Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.