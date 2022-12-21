Среда, 21 Декабря 2022 15:03

АрмИнфо.Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли была принята Бюро АРФД, Центральным комитетом АРФД Канады и Армянским комитетом Канады в "Армянском центре" в Монреале.

Как сообщает пресс-служба АРФД, на встрече обсуждались вопросы прекращения блокады Арцаха, защиты историко-культурного наследия Арцаха от азербайджанских посягательств и обеспечения безопасности коренного народа Арцаха в рамках геополитических процессов вокруг Нагорного Карабаха и Южного Кавказа.

В АРФД особо подчеркнули, что закрытие Азербайджаном единственного гуманитарного сухопутного маршрута между Арменией и Республикой Арцах является шагом, нарушающим принципы трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Одновременно с обсуждением политических событий в регионе обсуждался вопрос армянских военнопленных и работа Министерства иностранных дел Канады по открытию первого посольства Канады в Армении и на Южном Кавказе.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.