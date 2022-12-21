Среда, 21 Декабря 2022 15:02

АрмИнфо. Национальная академия наук Республики Армения приняла Декларацию в связи со сложившейся в Арцахе (Нагорном Карабахе) ситуации.

В декларации, в частности говорится: "Уже достаточно долгое время, как жители Арцаха (Нагорный Карабах) изолированы от внешнего мира из-за закрытия группой азербайджанцев дороги жизни, связывающей Арцах с Арменией. Доказано, что эти субъекты, называющие себя "экологами" не имеют ничего общего с экологическим движением и представляют различные круги правительственных и военных структур, специальных служб Азербайджана.

Уже 10-ый день они изолируют население Арцаха, лишают их элементарных гуманитарных прав и возможностей обеспечить свои жизненные потребности, создавая для населения гуманитарную катастрофу.

В настоящее время население Арцаха составляет более 120 000 человек. Эта цифра сопоставима с населением, к примеру, Орлеана (Франция), Кембриджа (Великобритания), Цюриха (Швейцария). Невозможно поверить, что окажись в такой ситуации указанные города/регионы, мировое сообщество сохраняло бы молчание и бездействие.

Военно-политическое руководство Азербайджана, координирующее действия так называемых "экологов", нарушают не только трёхсторонние договоренности, достигнутые 9 ноября 2020 года, но и международные конвенции и договора по вопросам прав человека, достигнутые в ООН и принятые большинством стран мира.

Национальная академия наук Республики Армения (НАН РА) крайне обеспокоена проводимой Азербайджанским государством политикой в современных крайне сложных условиях. НАН РА призывает всех своих международных партнеров, международные сообщества, международные научные и гуманитарные организации поднять свой голос протеста во избежание опасности нового геноцида армянского народа и, в первую очередь, населения Арцаха.

Мы призываем оказать содействие армянскому народу в поиске и выработке соответствующих решений для урегулирования, создавшейся крайне опасной ситуации. В противном случае мы поставим мир перед фактом злостного нарушения прав человека как высший ценности демократических стран и народов, фактом нового геноцида армянского народа в Арцахе уже в 21 веке".

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.