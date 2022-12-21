Среда, 21 Декабря 2022 13:23

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян признает, что Служба национальной безопасности сейчас и в последние годы работала более интенсивно, чем обычно, потому что власти <делегировали ей многие функции, не очень специфичные для СНБ, имея в виду тот факт, что иногда власть может положиться именно на Службу в решении наиболее важных проблем>. Пашинян накануне посетил СНБ и принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника органов национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян в своей речи отметил, что высоко ценит преданную СНБ. <Служба национальной безопасности - это орган, объем работы, оперативность и самоотверженность которого не всем видны, а информация не всем доступна, и это одна из особенностей службы. И я подчеркиваю это, потому что, когда я говорю, что ценю самоотверженную работу Службы национальной безопасности, я говорю это как человек, который осведомлен во всех деталях и в полном объеме о тех функциях и деятельности, которые Служба национальной безопасности осуществляет под руководством директора>, - сказал он.

Премьер подчеркнул, что СНБ является одной из важнейших опор нашего государства, органом, системой государственного управления, которая, по своей природе обязана быть самым прогосударственным органом, а с другой стороны, органом, владеющим полной информацией обо всех проблемах и вопросах, существующих в стране и вокруг нее.

Пашинян отметил, что пока не будут решены все вызовы безопасности РА, нельзя считать работу достаточно эффективной. <Но, с другой стороны, за это время мы также добились беспрецедентных результатов, которые являются не такими уж радостными. В частности, достижения в области контрразведки, которые, к сожалению, достижениями можно считать в кавычках. Они чрезвычайно важны по нескольким причинам: во-первых, мы вроде бы эффективно выполняем эту функцию, а во-вторых, это выполняет отрезвляющую функцию для всех нас, потому что эти сигналы подсказывают нам, что мы не должны терять бдительность, так как, скажем, кто бы мог в условиях повседневной жизни подумать, что офицер ВС Армении может, например, осуществлять шпионскую деятельность в пользу иностранных государств и, в частности, на фоне известных обстоятельств, в пользу Азербайджана. Но мы видим, что эти реалии существуют, и мы должны делать отсюда вполне конкретные выводы.

Одним из выводов, должно быть также то, что мы сами должны стать более эффективными, потому что мы видим, что в условиях развития новых технологий усугубляются существующие вызовы в отношении Армении, нашего государства и безопасности. Т.е. новые технологии открывают новые возможности для наших противников, для тех, кто занимается враждебной в отношении нашей страны деятельностью, и в этой связи, конечно, мы должны сделать определенные выводы.

Каков, например, вывод правительства и мой вывод в этом контексте? Он заключается в том, что мы должны помогать Службе национальной безопасности все больше и больше сосредотачиваться на 3 основных функциях: первая - контрразведывательная, вторая - борьба с терроризм, третья - функция поддержания конституционного строя. И в этой связи мы должны сделать все, чтобы усилить возможности Службы национальной безопасности.>, - сказал он.

Конечно, подчеркнул премьер, в этом контексте очень важна также функция, которую выполняет Пограничная служба. <Есть действительно очень важные функции, и мы, по сути, в последнее время ставим перед Службой национальной безопасности новые задачи. Эти задачи направлены на укрепление возможностей Службы национальной безопасности в процессе эффективного выполнения названных мною функций>, -отметил Пашинян.

Подчеркнув роль СНБ Пашинян отметил необходимость создания системы должных социальных гарантий для работников службы. Процесс аттестации позволит как минимум удвоить зарплату сотрудников Службы национальной безопасности, напомнил он.

Вместе с тем, как отметил глава правительства, функции Службы должны быть несколько разгружены. В частности, Служба государственной охраны будет преобразована в подведомственный премьер-министру орган, борьба с коррупцией будет вверена исключительно Антикоррупционному комитету, будет создана Служба внешней разведки.

Никол Пашинян поблагодарил сотрудников СНБ за самоотверженную службу и пожелал, чтобы каждый год, подводя итоги работы Службы национальной безопасности за прошедший год, констатировали, что вызовов стало меньше или становится меньше, а эффективность растет. По случаю Дня работника органов национальной безопасности и за отвагу и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей премьер-министр Никол Пашинян вручил государственные награды группе сотрудников СНБ.