Среда, 21 Декабря 2022 13:22

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону по случаю дня рождения.

В послании, как сообщает пресс-служба премьер-министра, говорится: <Многоуважаемый господин президент, дорогой Эммануэль, примите, пожалуйста, мои искренние и самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Позвольте от своего имени и от имени армянского народа пожелать Вам несгибаемой воли и неиссякаемой энергии в руководстве французским народом и достижения новых успехов и великих свершений.

Будьте уверены, что в этот трудный период, полный глобальных вызовов, Армения поддерживает Вашу высокую миссию, направленную на установление международного мира и стабильности. Армянский народ разделяет с дружественной Францией объединяющие нас высшие ценности демократии, фундаментальных свобод и цивилизации>.

Пашинян поздравил Макрона также с Рождеством Христовым и Новым годом, пожелав ему успехов во всех начинаниях. <Надеюсь, что наступающий год будет для дружественных народов Армении и Франции наполнен миром и новыми достижениями на благо углубления особого сотрудничества наших стран и укрепления непоколебимой дружбы наших народов>, - отметил он.