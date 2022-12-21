Среда, 21 Декабря 2022 12:09

АрмИнфо. Армения на своем примере и на своем опыте знает, к чему приводит дефицит объективного освещения реалий. Об этом накануне, выступая на конференции Aftershock 2022, заявила Защитник прав человека РА Кристине Григорян.

Как передает офис Омбудсмена РА, в своем выступлении Григорян подчеркнула, что освещение в средствах массовой информации конфликтов и войн не начинается и не заканчивается датами боевых действий. В конфликтах, по ее словам, зачастую теряется правда, и в этом контексте и журналисты и правозащитники являются теми акторами, которые должны сначала раскрыть, а затем рассказать миру об этой правде. <Миссии правозащитников и независимых журналистов очень схожи. Они работают под свист пуль и залпами пушек, чтобы найти истину, после чего преодолевают много трудностей, чтобы иметь возможность рассказать об этих истинах", - сказала Григорян.

Омбудсмен, указав на нападение Азербайджана на три региона Армении в сентябре 2022 года, сообщила, что группы Защитника прав человека работали в целевых районах наступления азербайджанских войск с 13 сентября в условиях интенсивного обстрела, что позволило увидеть,

услышать и зафиксировать свидетельства широкомасштабного нападения, преднамеренного нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским жизненно важным инфраструктурам. <С другой стороны, также видны упущения в реакции местных и центральных властей на кризис>, - отметила Григорян, добавив, что часто зоны конфликтов просто

<замораживают> для независимых журналистов или правозащитников. В этом контексте Омбудсмен рассказала о продолжающейся уже 10 дней блокаде Арцаха, отметив, что она организована и управляется правительством Азербайджана. <Действия лжеэкологов освещаются в

прямом эфире азербайджанскими государственными СМИ, в то время, как доступ для армянских и международных СМИ ограничен. Почему ни один независимый армянский журналист не имеет доступа на территорию?> - вопрошала Григорян.

Защитник отметила, что конфликты также являются возможностью для независимых журналистов и правозащитников познакомиться и помочь друг другу. <Я лично очень благодарна тем журналистам и операторам, которые, рискуя жизнью, поделились с нами видео и фото, приобретенными в сентябрьские дни. Мы, в свою очередь, сделали все, чтобы обеспечить доступ для тех журналистов и операторов, которые в те дни вели очень важную правозащитную деятельность. Для нас очень важно, чтобы независимые субъекты имели доступ на конфликтные территории, чтобы найти правду, а затем рассказать о ней миру", - сказала Кристине Григорян.