Среда, 21 Декабря 2022 12:07

АрмИнфо.Арестованы четверо граждан, ввозивших в Армению под видом фруктов и овощей одежду из Турции. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно источнику, в уголовного производства, был раскрыт многолетний преступный механизм ввоза в Армению крупногабаритных товаров в без надлежащего таможенного контроля. В частности, следствием установлено, что граждане РА, братья Р. К., КК и Х.

К., фактически руководившие деятельностью компании, созданной и управляемой от имени другого лица, по заказу различных лиц с августа по октябрь 2022 года ввезли из Турции в Армению не менее нескольких десятков тонн одежды. В целях уклонения от выплат особо крупных сумм таможенных платежей, они в таможенные декларации вносили искаженные данные о наименованиях товаров, а также иными обманными методами оформляли одежду под видом фруктов и овощей. Тем самым, продолжительный период времени им удавалось уклоняться от уплаты в государственный бюджет крупных таможенных сборов.

На основании полученных данных органом, надзирающим прокурором внесено ходатайство о возбуждении в отношении 4 подозреваемых уголовного дела. Решением суда они были арестованы. Принимаются все меры для полного выяснения обстоятельств дела, дачи правовой оценки действиям иных лиц, в том числе должностных лиц, возможно причастных к указанному преступному механизму.