Среда, 21 Декабря 2022 12:04

АрмИнфо.Третьего президента Армении Сержа Саргсяна, его дочерей - Ануш и Сатеник, пригласили в Антикоррупционный суд по иску о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождения.

Как сообщается на сайте официальных объявлений azdarar.am, на рассмотрении Антикоррупционного суда РА (судья А. Гарслян) находится дело по иску Генеральной прокуратуры РА в отношении указанных граждан о конфискации имущества незаконного происхождения. Они в качестве ответчика приглашаются в Антикоррупционный суд РА на судебное заседание 19 января 2023 года, в 15:00.

Отмечается, что неявка лица, участвующего в деле, извещенного о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.