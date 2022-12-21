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 Среда, 21 Декабря 2022 11:09
Марианна Мкртчян

Преобладающее большинство стран ООН призвали Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией

Преобладающее большинство стран ООН призвали Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией

АрмИнфо. Преобладающее большинство стран ООН на созванном по инициативе Армении заседании Совбеза,  в том числе и пять постоянных членов призвали Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией.

Приводим ниже выступления представителей пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Так, заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по угрозам международному миру и безопасности отметила, что в Москве обеспокоены информацией о блокировании Бердзорского (Лачинского) коридора, вызванным разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений региона.

Она напомнила, что коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией, а контроль над ним находится у Российского миротворческого контингента (РМК) в соответствии с Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г.  При этом дипломат подчеркнула, что РМК остается гарантом стабильности в регионе и эффективно выполняет свои задачи.

"Важно, что при подписании упомянутого Заявления стороны взяли на себя соответствующие обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться, в том числе, чтобы не возникали проблемы для жизнедеятельности гражданского населения.  Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время.

Российская сторона по линии Минобороны, командования Российского миротворческого контингента, а также МИД на протяжении последних дней предпринимает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.  Организованы регулярные контакты с азербайджанскими и армянскими партнерами.  В результате этой работы удалось добиться возобновления подачи газа в Нагорный Карабах и частичного разблокирования движения по Коридору. Согласовываются параметры посещения природоохранными экспертами Азербайджана рудных месторождений в Нагорном Карабахе", - отметила Евстигнеева.

По ее словам, в Москве рассчитывают на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня и неприменении силы.

"Призываем Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г. Убеждены, что полная имплементация положений данных заявлений является наиболее устойчивой формулой для нормализации отношений Баку и Еревана. Все четыре документа носят комплексный характер, неразрывно связаны и их положения вытекают одно из другого. Их выполнение обеспечит условия для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе, что отвечает интересам не только государств региона, но и всех его соседей.

Настроены на то, чтобы продолжать оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в целях реализации договоренностей в тех формах и объеме, которые приемлемы для обеих сторон.

Продолжает свою работу Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе под сопредседательством вице- премьеров России, Азербайджана и Армении. Очередное заседание данной группы состоялось 6 декабря.  Кроме того, совместно с армянской и азербайджанской сторонами продолжаем работу по подготовке мирного договора.

Исходим из того, что все спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, а в части, касающейся пограничных вопросов, - в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России", - подчеркнула российский дипломат.

В свою очередь представитель Франции заявила, что Париж призывает к безоговорочному возобновлению движения по Лачинскому коридору при полном обеспечении прав населения страны. Она констатировала, что последние события в регион очень обеспокоили Париж.

"Ограничения на свободное передвижение по коридору Нагорного Карабаха неприемлемы. Это привело к изоляции населения Нагорного Карабаха, а гуманитарные последствия этого шага усугубляются день ото дня. Франция призывает к безоговорочному возобновлению движения по Лачинскому коридору при полном обеспечении прав населения страны.  Мы призываем к выполнению обязательств, предусмотренных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года", - подчеркнула французский дипломат.

В этом ключе она напомнила о взятых Азербайджаном обязательств, которыми Баку гарантировал безопасность передвижения людей, транспортных средств и товаров в обоих направлениях Лачинского коридора. Дипломат также призвала к немедленному свободному доступу для гуманитарных организаций и агентств ООН.

"Франция призывает обе стороны создать среду, которая будет благоприятна для успеха в переговорах и для прогресса, который должен быть достигнут только путем диалога, а не путем применения силы, включая признание прав и гарантий для народа Карабаха.  Вместе с Европейским Союзом Франция будет и впредь поддерживать усилия диалога между Арменией и Азербайджаном, мы будем поддерживать прогресс по всем обсуждаемым темам, особенно в направлении текста мирного соглашения, делимитации и демаркации, открытия коммуникаций и установление мира в регионе. Франция готова работать со всеми сторонами, чтобы помочь добиться результатов", - заключила дипломат.

Представитель США в ООН Роберт Вуд в Совете безопасности также выразил глубокую обеспокоенность нынешними препятствиями в использовании Лачинского коридора и растущими гуманитарными последствиями этой ситуации.

"Четко заявляю, что препятствия для использования Лачинского коридора отбрасывают назад мирный процесс, подрывают международное доверие к этому процессу. Эта ситуация может привести к потенциально тяжелым гуманитарным последствиям. Мы призываем правительство Азербайджана и другие стороны, отвечающие за безопасность коридора, восстановить свободу перемещения, в том числе для гуманитарных и торговых перевозок как можно скорее. Мы воодушевлены восстановлением газоснабжения населения Нагорного Карабаха", - отметил американский дипломат.

В этом ключе он подчеркнул, что любые попытки препятствовать этим услугам являются угрозой для гражданского населения Нагорного Карабаха и неприемлемы.

В тоже время он подчеркнул, что США и далее будут призывать все стороны проявлять сдержанность и прекратить немедленно все шаги, подрывающие мирный процесс, а также соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. "Нерешённые вопросы Армении и Азербайджана должны быть урегулированы посредством мирных переговоров. Переговоры - это единственный способ выйти на прочный мир.  Международное сообщество должно сделать все возможное и поддерживать усилия для достижения мира дипломатическим путем", - добавил Роберт Вуд.

Время показало, продолжил дипломат, что не может быть одностороннего, военного решения этого конфликта. "Обе стороны должны заявить о приверженности дипломатическому процессу и восстановить прямые каналы связи. Все стороны должны активизировать дипломатические контакты и добиваться прогресса в нормализации отношений через всеобъемлющее мирное соглашение. Необходимо добиться всеобъемлющего урегулирования всех нерешенных вопросов. США привержены устойчивому прекращению огня и мирному решению этого конфликта. Мы по-прежнему активно участвуем в двустороннем и многостороннем форматах для достижения этой цели. Готовы и дальше содействовать диалогу между Ереваном и Баку", - подытожил представитель США.

Свою обеспокоенность в связи с ситуацией выразил и Пекин. Зампостпреда Китая в ООН Гэн Шуан выразив обеспокоенность ситуацией вокруг главной магистрали, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, подчеркнул, что она должна быть урегулирован путем диалога и консультаций.

"Россия провела большую работу в этой связи и добилась позитивного прогресса.  Надеемся, что при посреднических усилиях России и других заинтересованных сторон разногласия между сторонами по поводу Лачинского коридора будут урегулированы как можно скорее. Армения и Азербайджан являются соседями, достижения общей безопасности и развитие сотрудничества отвечает интересам обеих стран", - подчеркунл китайский дипломат.  В этом ключе он напомнил, что  за последние годы Армения, Россия и Азербайджан приняли три совместных заявления, договорились о прекращении боевых действий, экономическом, транспортном сотрудничестве и пограничных вопросах.

"Призываем Армению и Азербайджан на основе этих заявлений пойти на встречу друг другу и надлежащим образом урегулировать спор между двумя странами на основе универсально признанных нормах международного права. Мы поддерживаем любые дипломатические усилия, способствующие этой цели, и будем играть конструктивную роль в этой связи", - подчеркнул Гэн Шуан.

Как не странно, но и представитель Великобритания в ООН, из-за чьей компании всё началось, также призвала к немедленному открытию Лачинского коридора.  Представитель Великобритании в ООН отметил, что закрытие этого коридора уже более недели может иметь тяжелые гуманитарные последствия, особенно зимой.  Напомним, что дорога заблокирована азербайджанской стороной с 12 декабря по сей день. 

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