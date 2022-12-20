Вторник, 20 Декабря 2022 21:11

АрмИнфо. За последние 9 дней более 4000 тонн товаров первой необходимости - зерно, мука, овощи, фрукты и лекарства не дошли до жителей Нагорного Карабаха из-за азербайджанской блокады. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В этой связи он подчеркнул, что Лачинский коридор - гуманитарная дорога для Нагорного Карабаха.

Напомним, что сегодня в 00:00 по ереванскому времени в Совете безопасности ООН обсудят ситуацию в Арцахе.

Напомним, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.