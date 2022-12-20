Вторник, 20 Декабря 2022 20:51

АрмИнфо. От площади Свободы стартовало шествие деятелей культуры Армении в поддержку Арцаха. Конечным пунктом участников мирной акции станет представительство ООН в Армении, где уже 8 сутки бессрочную сидячую акцию проводит экс- Омбудсмен Арцаха, а ныне советник госминистра Артак Бегларян.

На данный момент к нему присоединились экс-Омбудсмен Армении Арман Татоян, действующий защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян, а также ряд граждан.

Марширующие вооружившись транспарантами скандируют <Открыть дорогу жизни>, <Нет геноциду>, <Мы -Арцах> и направляются к Посольству РФ в Армении, после чего пройдут к диппредставительству Франции в РА, и конечным пунктом станет офис ООН.

Инициатором акции выступил певец Артем Вальтер <Цель проводимой акции - сделать наш голос слышимым, чтобы в результате открыли <дорогу жизни>, - подчеркнул артист.

Напомним, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт- Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.

На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники