Вторник, 20 Декабря 2022 18:29

АрмИнфо. Российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков выступил с заявлением в ответ на азербайджанскую травлю и угрозы расправы.

Военный эксперт подчеркнул, что ему не за что перед азербайджанцами извиняться, а их ругань унижает, прежде всего, их самих и в их лице весь Азербайджанский народ.

"Я различаю Народ и элиту. Элиты приходят и уходят, а народ остаётся. Азербайджанский Народ я глубоко уважаю. Но что касается действий элиты, то у меня к ним есть вопросы. Вот скажите мне, Вы как просто человек, как я должен оценивать действия азербайджанской элиты (не Народа, а именно элиты) которая в критический для России период создаёт напряжение на армяно-азербайджанским границе? Я это оцениваю как удар в спину моей стране. Ведь эти события привели к напряжения в ОДКБ и нашему Президенту пришлось их разрешать. И все равно осталась напряжённость. Поэтому я и сказал, что Россия вряд ли забудет это. И эти слова относились именно к Вашей элите, а не к Народу.

Мне задавали вопрос: что будет если азербайджанские вооруженные силы нападут на российских миротворцев. Что мне было отвечать? Я помню, как поступила наша Армия в 8 августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, нанеся удар по батальону наших миротворцев. Наша Армия всего лишь силами одной дивизии разбила ВС Грузии за 5 дней. Вы сами возьмите и сопоставьте по данным того же Интернета боевой состав Вооруженных Сил России и Азербайджана. Вы, если подойдёте этому объективно, должны будете признать, что шансов на успех у Вашей в противостоянии с Российской просто нет. И если сложится ситуация, когда Армия России будет вынуждена вступить в противостояние с Азербайджанской, то Ваша Армия будет разбита в очень короткие сроки. Это объективно исходя из сопоставления боевых составов", - говорится в заявлении, растиражированном в социальных сетях.

При этом эксперт согласился, что если вступит в войну Турция, тут другое дело - за ней НАТО и дело дойдет до ядерного оружия. "Что касается Украины, то здесь Россия ведёт войну против всего блока НАТО. Причем вынуждена маневрировать политически не допуская открытого столкновения с этой организацией, которое неизбежно станет ядерным и фатальным для всего Человечества. Только по этой причине наша Армия не завершила разгром Украины уже маю месяцу, как это можно было бы сделать, если план на окружение всей группировки ВСУ в ЛДНР был бы реализован. Мы пошли на жесты доброй воли и прочие шаги по смягчению развития ситуации на Украине, чтобы не допустить такого фатального развития конфликта с Западом. Поэтому СВО и затянулась. Поэтому Россия и продолжает гнать через третьи страны газ и нефть в Европу, поэтому и согласилась на зерновую сделку и предоставление возможности Турции стать газовым хабом Европы. А Турция нас благодарит - блокирует принятие в НАТО Финляндии и Швеции. Такие вот игры", - отметил он.

При ответе на вопрос о действиях России при ударе по российским миротворцам, продолжил Сивков, если Вы смотрели это интервью, я отметил, что это крайне маловероятно. "Так что мне не за что перед Вами извиняться. А вот Вам хотя бы перед своими соотечественниками, перед Великим Азербайджанским Народом, который Вы оскорбили своей руганью в мой адрес, Вам стоит извиниться", - подчеркнул он.

В этом ключе Сивков в цифрах представил возможности армии России в столкновении с армией Азербайджана.

"1. Численность: Россия-1.134 млн. чел., Азербайджан - 66400 чел.

2. Танков: Россия - около 12000, Азербайджан - около 400.

3. Орудий и РСЗО: Россия - около 25000, Азербайджан - около 500 4. Боевые самолёты: Россия - около 1000, Азербайджан - около 50.

5. ЗРК, исключая ПЗРК: Россия - около 800, в том числе около 400 большой и средней дальности. Азербайджан - около 60. При этом все они малой дальности. ЗРК большой и средней дальности вообще не имеет.

Что касается Украины, то на данный момент численность ВСУ составляет около миллиона человек из которых около 500 тысяч на линии фронта.

Поэтому если Азербайджан хочет иметь вооруженные силы, способные противостоять российским сколько-нибудь значительное время, Вам надо довести численность своих вооруженных сил, хотя бы до 500 тысяч человек, то есть увеличить минимум в 8 раз соответственно увеличить примерно в 10 раз военный бюджет. Увеличить численность танков и других боевых бронированных машин до 15000-20000 единиц, численность боевой авиации до 300-400 самолётов с развертыванием соответствующей наземной инфраструктуры. Ну все остальное увеличить в 5-10 раз", - отметил эксперт.

В этом ключе он напомнил, что когда он на армянских каналах и в личных беседах говорил во время нагорно-карабахского конфликта 2020 года, что армянам надо соглашаться на любые условия мира иначе азербайджанская Армия наголову разобьёт и нагорно-карабахскую и армянскую армии, поскольку она пятикратно их превосходит, как по численности, так и по боевому оснащению.

"Меня армяне сильно критиковали, но до таких дикостей, которые допускают представители Азербайджана дело не доходило. Так что если Вы хотите иметь мощную армию затяните пояса и увеличивайте в десять раз военный бюджет, а также в 8 раз ежегодный призыв молодежи",- написал нам Константин Сивков/

Отметим, что Константин Сивков, также как и профессоры Михаил Александров и евгений Сатановский подверглись азербайджанским нападкам только за то, что вступились за российских миротворцев, которых в эти дни терроризируют азербайджанские псевдоэкологи. На фоне травли Александров лишился работы.

Сам Сивков сообщил, что обратиться в правоохранительные органы на фоне угроз в расправе поступающих ему и его семье от азербайджанцев.