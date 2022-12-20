Вторник, 20 Декабря 2022 18:26

АрмИнфо.Внеочередной доклад Омбудсменов Армении и Арцаха <О гуманитарных последствиях закрытия Азербайджаном единственной дороги, связывающей Армению и Арцах>, а также детальная информация о нарушении прав отдельной группы лиц была представлена 20 международным организациям, имеющим мандат правозащитников, и другим акторам, участвующим в разрешении конфликта, в том числе Верховному комиссару ООН по правам человека Фолкеру Тьюрку, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, специальному представителю ЕС по правам человека Эймону Гилмору и др.

Помимо этого, специальным докладчикам ООН по тематическим вопросам были представлены грубые нарушения прав граждан на жизнь, здоровье, питание. По словам Омбудсмена Кристине Грригорян, был озвучен призыв принять все возможные меры для возобновления движения по Бердзорскому коридору (Лачинскому - аз.) и прекратить углубляющийся день ото дня гуманитарный кризис.

Особое внимание международных акторов было обращено на проблемы более уязвимых групп, в том числе продолжительное нарушение прав стариков, детей и граждан, имеющих ограниченные возможности. Данная информация была подготовлена, как отметила она, на основании тщательного анализа событий, происходящих в условиях полной блокады Арцаха в течение 9 дней.

<Аппарат Омбудсмена продолжает предоставлять информацию и факты международным организациям о продолжающихся нарушениях прав человека и гуманитарном кризисе в Арцахе в результате антиармянской политики Азербайджана>, - говорится в сообщении Защитника прав человека.

Напомним, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники