Вторник, 20 Декабря 2022 18:24

АрмИнфо.Политика Азербайджана является вызовом всему цивилизованному миру и непременно должна быть удостоена жесткой реакции. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

<С 12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией и внешним миром, незаконно блокировав республику и искусственно создав тяжелую гуманитарную ситуацию для её 120- тысячного населения. В результате блокады нарушаются фундаментальные права народа Арцаха. Люди лишены права на свободное передвижение, получение необходимой медицинской помощи и обеспечение жизненно важными товарами. Создавшаяся ситуация является логическим продолжением многолетней антиармянской политики Азербайджана>, - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

В документе подчеркивается, что с первого дня блокады по сей день МИД Арцаха направил множество писем-обращений в различные страны и международные организации, в которых содержится достоверная информация о сложившейся ситуации и просьба оказать соответствующую поддержку для разблокирования Арцаха. <Политика Азербайджана является

вызовом всему цивилизованному миру и непременно должна быть удостоена жесткой реакции. Министерство иностранных дел Арцаха вновь обращается к международному сообществу с просьбой применить соответствующий инструментарий для разблокирования Арцаха>, - отмечается в заявлении.