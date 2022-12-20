Вторник, 20 Декабря 2022 18:22

АрмИнфо. Заместитель Генерального прокурора Республики Армения Анаит Манасян 20 декабря приняла делегацию во главе с заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан Булатом Дембаевым.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа РА, Анаит Манасян приветствовала визит казахстанских коллег в Республику Армения и подчеркнула важность сотрудничества между Генеральными прокуратурами Армении и Казахстана. В ходе встречи собеседники коснулись дальнейшего развития сотрудничества между правоохранительными структурами двух стран и углубления взаимодействия в рамках международно-правовой взаимопомощи.

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев поблагодарил своего армянского коллегу за теплый прием и счел необходимым предпринять шаги, направленные на развитие сотрудничества между прокуратурами двух стран.