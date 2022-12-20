Вторник, 20 Декабря 2022 17:39

АрмИнфо. Армения, будучи стороной трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, имеет право предъявлять требования к российским миротворцам. Об этом 20 декабря журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Армен Хачатрян.

По его словам, требования армянской стороны заключаются в выполнении российскими миротворческими силами своих обязательств в рамках вышеуказанного заявления. Депутат заметил, что армянская сторона делает все от нее зависящее для скорейшей разблокировки дороги

Степанакерт - Горис. Работа ведется по дипломатическим каналам, чтобы путем переговоров решить проблему. Других механизмов по разрешению ситуации, по словам депутата, на данный момент просто не существует. <Все то, что можно применить и использовать, применяется всеми имеющимися средствами>, - заверил парламентарий. Он отметил, что Лачинский коридор должен быть открыт без каких-либо предусловий, наличие которых неприемлемо для армянской стороны.

Что касается ОДКБ, то, как напомнил Хачатрян, Ереван не подписал Декларацию об оказании помощи Армении, поскольку организация не дала политической оценки об оккупационных действиях со стороны Азербайджана. Именно из этой оценки должны были последовать другие действия. Если же это не сделано, очевидно, что все остальные обсуждения теряют смысл. <ОДКБ не выполнила своих обязательств, и в первую очередь, не выдала политической оценки о том, что Азербайджан - агрессор, оккупировавший территорию Армении. После этого должны были быть применены механизмы ОДКБ, начиная от военно-политических решений и заканчивая военными действиями>, - заявил парламентарий.