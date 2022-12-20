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АрмИнфо. Армения, будучи стороной трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, имеет право предъявлять требования к российским миротворцам. Об этом 20 декабря журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Армен Хачатрян.
По его словам, требования армянской стороны заключаются в выполнении российскими миротворческими силами своих обязательств в рамках вышеуказанного заявления. Депутат заметил, что армянская сторона делает все от нее зависящее для скорейшей разблокировки дороги
Степанакерт - Горис. Работа ведется по дипломатическим каналам, чтобы путем переговоров решить проблему. Других механизмов по разрешению ситуации, по словам депутата, на данный момент просто не существует. <Все то, что можно применить и использовать, применяется всеми имеющимися средствами>, - заверил парламентарий. Он отметил, что Лачинский коридор должен быть открыт без каких-либо предусловий, наличие которых неприемлемо для армянской стороны.
Что касается ОДКБ, то, как напомнил Хачатрян, Ереван не подписал Декларацию об оказании помощи Армении, поскольку организация не дала политической оценки об оккупационных действиях со стороны Азербайджана. Именно из этой оценки должны были последовать другие действия. Если же это не сделано, очевидно, что все остальные обсуждения теряют смысл. <ОДКБ не выполнила своих обязательств, и в первую очередь, не выдала политической оценки о том, что Азербайджан - агрессор, оккупировавший территорию Армении. После этого должны были быть применены механизмы ОДКБ, начиная от военно-политических решений и заканчивая военными действиями>, - заявил парламентарий.
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|Армения приняла участие в конференции Совета управления фонда <Евримаж>
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|Австралийский депутат: Азербайджан должен быть призван к ответу за блокаду Арцаха
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|Состоялось заседание Совбеза Республики Арцах
|По запросу Армении Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Бердзорском коридоре
|Жозеп Боррель: Мониторинговая миссия ЕС завершила свой мандат в Армении, создана новая группа планирования
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Кутакана
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|Дорога Мартакерт-Карвачар с 12 декабря закрыта для азербайджанцев
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|Президент Арцаха обратился к Генсеку и государствам-членам ООН на фоне блокады со стороны Азербайджана
|Коломина: НАТО может сыграть роль в укреплении доверия между Баку и Ереваном
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|Аналитик МКГ: Ситуацию в Карабахе следует рассматривать в контексте переговоров между Ереваном и Баку вокруг так называемой нормализации двусторонних отношений
|Генсек ОДКБ: Трудно переоценить роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Генсек ОДКБ: Меры по оказанию помощи Армении предусматривают и военно- техническое содействие
|Станислав Зась не согласен: ОДКБ не отворачивается от Армении
|Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз
|Армяно-российские отношения имеют проблемы, но гарантом безопасности Армении является Россия - обсуждение
|Экс-глава МИД Армении раскритиковал международные правозащитные структуры за молчание в условиях блокады Арцаха
|Пациента с патологией сердца из Арцаха транспортировали в Ереван
|Генпрокуратура Арцаха выступилa с заявлением в связи с созданием Азербайджаном гуманитарной катастрофы в Республике
|Военный эксперт представил своё видение по выходу из кажущейся патовой ситуации на автомагистрали Горис-Степанакерт
|В Брюсселе, Берлине, Мадриде и в Вашингтоне прошли инициативы и акции в защиту Арцаха и с требованием ввести санкции в отношении Азербайджана
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